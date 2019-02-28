Чемпионат мира по лыжам: женская эстафета 4 по 5 км. Прямая онлайн трансляция гонки

Чемпионат мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде перевалил за экватор. В расписании остались только четыре гонки - две эстафеты и масс-старты. На турнире предсказуемо доминирует норвежская сборная, на счету которой уже 16 медалей, из которых восемь – высшей пробы. Успехи российской команды – три серебра, две бронзы и пока ни одной золотой медали.

28 февраля в 15:00 по московскому времени начнется женская эстафета из четырех этапов по 5 км. Сборную России представит состав, год назад выигравший бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане - Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева.

И в этот раз болельщики рассчитывают как минимум на повторение того результата. Фаворитами гонки выглядят сборные Норвегии и Швеции, кроме нашей команды на медали претендуют сборные Финляндии, США, Швейцарии и Германии.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зефельд (Австрия)

28 февраля. Женщины. Эстафета 4х5 км

Составы команд

1. Норвегия (Хайди Венг, Ингвильд Остберг, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг)

2. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотта Калла, Стина Нильссон)

3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева)

4. Финляндия (Лаура Мононен, Криста Пярмякоски, Рита-Лиза Ропонен, Эвелина Пиппо)

5. США (Джулия Керн, Сэйди Бьорнсен, Рози Бреннан, Джессика Диггинс)

6. Германия (Виктория Карл, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер)

7. Швейцария (Лорьен ван дер Граф, Надин Фэндрих, Лидия Хирникель, Натали фон Зибенталь)

Прямая онлайн трансляция женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам состоится 28 февраля в 15:00 по московскому времени. Телетрансляция гонки начнется на канале МатчТВ в 14:40.