Краснодар получил миллиард рублей на покупку 33 новых трамваев в 2019 году

Долгожданное обновление трамвайных вагонов начнется в Краснодаре уже в 2019 году. На покупку составов выделили миллиард рублей. Этих денег должно хватить, чтобы на улицах города появились 27 новых односекционных трамваев и 6 трехсекционных.

Необходимая сумма – 1,148 млрд рублей уже закреплена в бюджете краевого центра решением городской думы.

- Мы получаем беспрецедентную поддержку администрации Краснодарского края, главы региона. По решению губернатора Кубани уже определена субсидия в 3 млрд рублей на ближайшие 3 года. Нынешнее поступление в 1 млрд рублей - первая часть. Нам важно сейчас оперативно и качественно провести все конкурсные процедуры, отработать механизм приобретения и поставки новых трамваев, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Все новые трамваи будут оснащены кондиционерами, а заказывать вагоны будут только у российских производителей.

Всего в течение 3 лет власти краевого центра планируют приобрести 98 новых трамвайных вагонов. Это большая часть всех трамваев, которые в настоящее время требуют замены.

- В парке «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Краснодаре всего 268 трамвайных вагонов, 156 из них требуют замены. Трамваи ежедневно перевозят 210 тысяч человек. На долю этого вида общественного транспорта приходится 50% от общего объема пассажирских перевозок в Краснодаре, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

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