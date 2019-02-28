2019-02-28T15:45:15+03:00
Общество

Собачья жизнь: Суд Майкопа постановил выселить из квартиры 21 собаку

На их хозяйку Елену Бей пожаловались соседи
Евгения ОСТРАЯ
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Пока жители дома ждали исполнения судебного решения от Елены, в ее квартире родилось 10 щенковПока жители дома ждали исполнения судебного решения от Елены, в ее квартире родилось 10 щенковФото: Федор СКВОРЦОВ
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Буквально с криком о помощи — иском в суд Майкопа — обратились соседи Елены Бей. В своей двухкомнатной квартире на третьем этаже она развела настоящий собачий питомник.

- Жизнь наша в этом доме на Пионерской, 374 превратилась в кошмар, - рассказали жители пятиэтажки в суде. - Собаки воют и лают целыми днями и круглосуточно, в подъезде стоит такой запах, хоть топор вешай. У некоторых жильцов развилась аллергия на эту собачью вонь.

Елена в суд не явилась и вообще проигнорировала процесс. Только когда спустя несколько месяцев к ней в квартиру нагрянули приставы, поняла, что с питомцами придется расстаться.

К тому времени у взрослых дворняжек появились щенки. Как весь этот расплодившийся зверинец умещался на нескольких десятках квадратных метров, можно только догадываться.

- Когда мы явились в квартиру, женщина препятствовала выселению собак, - сообщает пресс-служба УФССП по республике Адыгее. - Там проживали 10 собак и 11 щенков.

В итоге любительница животных получила еще и административное наказание за неисполнение судебного решения. Ей выписали штраф в пять тысяч рублей.

Но после длительных переговоров все-таки отправили собак в приют.

Надо сказать, что в Майкопе Елена имеет свой продуктовый магазин. Правда, в последнее время дела ее небольшого бизнеса идут из рук вон плохо. Соседи говорят, что впору отправлять «странную» соседку на медосвидетельствование на предмет расстройств психики. Но, к сожалению, в нашей стране давно прекратили практику принудительного лечения. Остается надеяться, что она не решит вновь творить добро для четвероногих, делая при этом абсолютно невыносимой жизнь двуногих.

Кстати, в городском суде говорят, что подобных историй по стране немного. А в Майкопе с резиновой собачьей квартирой и вовсе столкнулись впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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