«Ее толкнули!»: В Адыгее расследуют дело после гибели девушки, которая разбилась, упав с балкона

Это трагедия произошла еще 22 декабря 2018 года в поселке Энем. Вечером под окнами пятиэтажного дома по улице Красной, 16 нашли тело женщины. Жильцы многоэтажки утверждали - она упала с высоты. Вызвали скорую, надеялись, что врачи успеют реанимировать, но было поздно - травмы оказались несовместимы с жизнью.

Рассказать правоохранителям о погибшей жильцы дома не смогли – никто ее до этого случая не видел. Как оказалось, женщину звали Фариза Н., ей было 28 лет. Жила она на другом конце поселка. Женщина работала парикмахером.

У женщины осталось двое маленьких детей.

- Трудилась она очень много, порой без выходных. Нужно было содержать семью. Мужа у нее вроде не было, двое маленьких деток воспитывала одна, - рассказывает знакомая женщины Екатерина. - О ее семье могу сказать только хорошее, мама у нее – золото, очень приятная, добрая женщина, которая очень любила свою дочь.

Версию самоубийства отмели сразу – для этого у женщины не было повода. А позже выяснилось, что в тот день Фариза пришла в гости к своему знакомому – 32-летнему Заурбию Анчоку. Во время встречи они выпили, разговорились. Когда же на улице стемнело, женщина решила поехать домой. Но мужчина не торопился ее отпускать. Он запер дверь, отобрал мобильник Фаризы.

- Скорее всего, он начал к ней приставать. Она, естественно, дала отворот-поворот, из-за чего мужчина разозлился, - предполагают родственники Фаризы. - На теле девушки были следы борьбы - разбито лицо, выбиты зубы, вырваны волосы. Силы оказались неравными, она сопротивлялась до последнего, а потом ее столкнули с балкона…

Заурбия объявили в розыск. Ориентировки с его портретом разослали во все дежурные части республики. Получили их и сотрудники ДПС, которые проверяли всех водителей, ехавших за рулем Mercedes Benz S600. Именной на такой иномарке передвигался подозреваемый.

Ориентировки с портретом подозреваемого разослали во все дежурные части республики.

И вскоре его удалось поймать. Мужчину сразу же заключили под стражу. Но обвиняют Заурбия не в убийстве. В уголовном деле указана часть 3 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

- Следствием установлено, что 22 декабря около полудня по приглашению подозреваемого в квартиру пришла его знакомая. С ней они распивали спиртные напитки. Около 18:00 потерпевшая решила поехать домой, но у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на незаконное лишение ее свободы, - написано в сухой сводке правоохранителей.

Два часа мужчина удерживал Фаризу. Она попыталась отобрать ключи от двери, но не получилось. Заурбий трижды ударил ее по лицу.

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

- Повреждения, которые получила женщина квалифицируются, как легкий вред здоровью, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СКР по Адыгее. - Около 20:45 женщина решила покинуть квартиру на четвертом этаже через балкон. Перелезая, она оступилась и упала на землю с высоты не менее 10 метров, получив смертельные травмы.

Обстоятельства случившегося следователи продолжают выяснять. Однако, если новые подробности в деле не всплывут, задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.