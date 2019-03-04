2019-03-03T16:13:48+03:00
Происшествия

«Ее толкнули!»: В Адыгее расследуют дело после гибели девушки, которая разбилась, упав с балкона

Знакомые погибшей уверены, что ее убили [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Обстоятельства случившегося следователи продолжают выяснять.Обстоятельства случившегося следователи продолжают выяснять.
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Это трагедия произошла еще 22 декабря 2018 года в поселке Энем. Вечером под окнами пятиэтажного дома по улице Красной, 16 нашли тело женщины. Жильцы многоэтажки утверждали - она упала с высоты. Вызвали скорую, надеялись, что врачи успеют реанимировать, но было поздно - травмы оказались несовместимы с жизнью.

Рассказать правоохранителям о погибшей жильцы дома не смогли – никто ее до этого случая не видел. Как оказалось, женщину звали Фариза Н., ей было 28 лет. Жила она на другом конце поселка. Женщина работала парикмахером.

У женщины осталось двое маленьких детей.

У женщины осталось двое маленьких детей.

- Трудилась она очень много, порой без выходных. Нужно было содержать семью. Мужа у нее вроде не было, двое маленьких деток воспитывала одна, - рассказывает знакомая женщины Екатерина. - О ее семье могу сказать только хорошее, мама у нее – золото, очень приятная, добрая женщина, которая очень любила свою дочь.

Версию самоубийства отмели сразу – для этого у женщины не было повода. А позже выяснилось, что в тот день Фариза пришла в гости к своему знакомому – 32-летнему Заурбию Анчоку. Во время встречи они выпили, разговорились. Когда же на улице стемнело, женщина решила поехать домой. Но мужчина не торопился ее отпускать. Он запер дверь, отобрал мобильник Фаризы.

- Скорее всего, он начал к ней приставать. Она, естественно, дала отворот-поворот, из-за чего мужчина разозлился, - предполагают родственники Фаризы. - На теле девушки были следы борьбы - разбито лицо, выбиты зубы, вырваны волосы. Силы оказались неравными, она сопротивлялась до последнего, а потом ее столкнули с балкона…

Заурбия объявили в розыск. Ориентировки с его портретом разослали во все дежурные части республики. Получили их и сотрудники ДПС, которые проверяли всех водителей, ехавших за рулем Mercedes Benz S600. Именной на такой иномарке передвигался подозреваемый.

Ориентировки с портретом подозреваемого разослали во все дежурные части республики.

Ориентировки с портретом подозреваемого разослали во все дежурные части республики.

И вскоре его удалось поймать. Мужчину сразу же заключили под стражу. Но обвиняют Заурбия не в убийстве. В уголовном деле указана часть 3 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

- Следствием установлено, что 22 декабря около полудня по приглашению подозреваемого в квартиру пришла его знакомая. С ней они распивали спиртные напитки. Около 18:00 потерпевшая решила поехать домой, но у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на незаконное лишение ее свободы, - написано в сухой сводке правоохранителей.

Два часа мужчина удерживал Фаризу. Она попыталась отобрать ключи от двери, но не получилось. Заурбий трижды ударил ее по лицу.

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

- Повреждения, которые получила женщина квалифицируются, как легкий вред здоровью, - говорят «КП» - Кубань» в СУ СКР по Адыгее. - Около 20:45 женщина решила покинуть квартиру на четвертом этаже через балкон. Перелезая, она оступилась и упала на землю с высоты не менее 10 метров, получив смертельные травмы.

Обстоятельства случившегося следователи продолжают выяснять. Однако, если новые подробности в деле не всплывут, задержанному грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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