Перезимовали: Холодные штормы не помешали движению транспорта по Крымскому мосту

На Крымском мосту подводят итоги первой зимы после открытия движения по нему. С декабря по февраль в Керченском проливе нередко бушуют сильные штормы, которые раньше парализовали паромное сообщение и отрезали Крым от Кубани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694775" frameborder="0"></iframe> Первая зима после Крымского моста.

Но этой зимой непогода никак не отразилась на движении по Крымскому мосту, за три месяца по нему проехало более полумиллиона автомобилей. А пик движения пришелся на декабрь, в канун Нового года пролив преодолели почти 226 тысяч авто.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

- За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, это почти 38 суток. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самым ветреным стал январь. В определенные дни порывы ветра достигали 24 м/сек, а высота волн – 2,5 м, - сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Ледохода прошедшей зимой не было, но в 2017-м году опоры моста уже прошли испытание этим явлением. Тогда толщина льда достигала 12 сантиметров, который свободно ушел с наступлением тепла.

При необходимости дорогу обрабатывали от наледи Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Контролируют погоду на Крымском мосту семь метеостанций, три из которых находятся на арке над фарватером пролива.

- Они предупреждают службу эксплуатации о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме, - добавили в инфоцентре.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Климатические нагрузки на мост ежесекундно фиксируются множеством приборов. Все данные собирает центр управления производством Крымского моста, где расчетные проектные значения сравниваются с фактическими.

- Мониторинг показал, что превышения расчетных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет, - отметили в ИЦ «Крымский мост».