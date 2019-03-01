2019-03-01T11:57:06+03:00
Спорт

Чемпионат мира по лыжам: мужская эстафета 4 по 10 км. Прямая онлайн трансляция гонки

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию этого события: лыжные гонки, чемпионат мира, мужская эстафета 1 марта. Начало гонки в 15:15 мск
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Финишировать в составе сборной России будет Сергей УстюговФинишировать в составе сборной России будет Сергей УстюговФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На лыжном чемпионате мира в австрийском Зефельде состоится самая престижная гонка – мужская эстафета. Главные претенденты на победу – норвежцы, которые уже собрали целый урожай из первых мест в индивидуальных гонках. Но сегодня у сборной России есть реальный шанс взять золото. По составу наша команда точно не хуже.

Мужская эстафета стартует 1 марта в 15:15, она будет состоять из четырех этапов по 10 километров.

За сборную России побегут Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Состав сборной Норвегии - Эмиль Иверсен, Мартин Сундбю, Сьюр Рете, Йоханнес Клебо. Других очевидных претендентов на победу в этой гонке нет.

Год назад на Олимпиаде в Пхенчхане наша дружина стала второй, уступив норвежцам меньше 10 секунд, пожалуй, пришло время реванша.

До сегодняшнего дня у российской сборной нет ни одной золотой медали, зато есть два серебра и четыре бронзы. Накануне наши девушки стали третьими в эстафете, уступив лишь норвежкам и шведкам.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зефельд (Австрия)

1 марта. Мужчины. Эстафета 4х10 км, первые два этапа классические, последние - коньковые.

Составы команд

1. Норвегия (Иверсен, Сундбю, Рете, Клебо)

2. Россия (Ларьков, Бессмертных, Большунов, Устюгов)

3. Франция (Бахшайдер, Манифика, Париссе, Жюв)

4. Финляндия (Хакола, Никсанен, Хейккинен, Хюваринен)

5. Швеция (Свенссон, Халварссон, Бурман, Торн)

6. Германия (Айзенлауэр, Катц, Нотц, Доблер)

7. Италия (Растелли, Пеллегрино, Сальвадори, Де Фабиани)

Прямая онлайн трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам состоится 1 марта в 15:15 по московскому времени. Телетрансляция гонки начнется на канале МатчТВ в 15:10.

Мужская эстафета на ЧМ-2019 по лыжам. Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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