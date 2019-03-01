2019-03-01T13:37:28+03:00
Общество

Инвалид из Анапы требует 880 тысяч рублей с Ольги Бузовой и Николая Баскова

В «Кэшбери», который активно пропагандировали поп-звезды, сгорели все его сбережения на операцию
Евгения ОСТРАЯ
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Дмитрий Ружников считает, что ответить за основателей пирамиды должны звезды, рекламировавшие "Кэшбери"Дмитрий Ружников считает, что ответить за основателей пирамиды должны звезды, рекламировавшие "Кэшбери"
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Житель Анапы Дмитрий Ружников намерен отсудить свои 880 тысяч, если не с организаторов очередной финансовой пирамиды «Кэшбери», то хотя бы с тех, кто продавал этот товар лицом - с Николая Баскова и Ольги Бузовой.

«Кэшбери» рухнула в конце сентября. Потери вкладчиков оцениваются до 3 млрд. руб.

- Число обманутых может составлять больше 200 тыс. человек, - говорит адвокат Тимур Маршани, который готовит иск в суд от группы потерпевших.

Именно Маршани будет поддерживать иск инвалида в суде. Он уверен, что за обман вкладчиков отвечать должны не только организаторы «Кэшбери», но и те, кто нес бред обогащения в массы.

Вложив деньги, Дмитрий Ружников рассчитывал накопить на безбедную жизнь (а это то, что транслировали организаторы финансовые "кидалы"), а главное, он собирал на дорогостоящую операцию за рубежом. Она позволила бы инвалиду отбросить костыли и наконец начать ходить самостоятельно.

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- Я смотрел рекламу с участием Николая Баскова и Ольги Бузовой, где они воспевали в своих гимнах Кэшбери, обещали большую прибыль, я решил вложить деньги, чтобы заработать себе больше на лечение, так как я инвалид детства 1 группы, - говорит Дмитрий.

А потом офисы закрылись, перестали платить проценты по вкладам, а инвалид из Анапы не смог войти в личный кабинет.

В конце сентября прошлого года Центробанк выступил с официальным заявлением, что усмотрел признаки финансовой пирамиды в действиях «Кэшбери». После этого компания объявила, что временно приостанавливает платежи. Глава пирамиды Артур Варданян, похоже, успел вылететь за рубеж - и теперь общается с вкладчиками только через YouTube. И, естественно, обещает вернуть все деньги. Если те вложатся в его новый проект, который, по его словам, вскоре стартует.

- Именно потому, что Варданяна, скорее всего, уже не найдут, я решил требовать деньги с Бузовой и Баскова, - говорит Дмитрий. - Я им поверил.

Сейчас анапчанин ищет средства на предстоящие судебные расходы.

КСТАТИ

"Кэшбери": как вернуть деньги из финансовой пирамиды

И как распознать мошенников до того, как решились отдать свои средства

Центробанк раскрыл новую финансовую пирамиду – крупнейшую за последние несколько лет. Компания «Кэшбери» обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых. В нее вложились десятки тысяч человек по всей стране. Как выяснилось, мошенники даже не изобретают новых схем отъема денег у граждан. Старые просто преподносятся под модным современным соусом. Зато принципы распознавания финансовых пирамид не менялись (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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