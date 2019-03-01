Спартак - Краснодар 3 марта 2019: Прогноз на матч 18 тура чемпионата России по футболу

Главный матч возобновившегося после зимней паузы чемпионата России по футболу состоится 3 марта в Москве на стадионе «Открытие-Арена», где «Спартак» будет принимать «Краснодар».

Для «красно-белых» этот матч станет первой официальной игрой сезона, а «быки» уже показали отличную игру против «Байера» в Лиге Европы и вылетели из Кубка России, уступив «Ростову». «Краснодар» хорош физически и тактически, но пока испытывает трудности с реализацией моментов. Чего ждать от «Спартака» - всегда большой вопрос.

В турнирной таблице «горожане» занимают вторую строчку (33 очка), уступая всего одно очко лидирующему «Зениту», и их многие справедливо считают серьезным претендентом на чемпионство. «Спартак» идет четвертым (28 очков).

После отставки Карреры «красно-белые» провели первый полноценный сбор под руководством Олега Кононова, который в свое время прививал атакующий комбинационный футбол «Краснодару».

Последняя встреча между соперниками состоялась в августе прошлого года в «Краснодар», тогда «быки» играли неплохо, но уступили «красно-белым» на своем поле - 0:1, а в конце матча был удален Ари. «Горожане» не могут обыграть «Спартак» в премьер-лиге с весны 2015-го года.

Букмекеры считают шансы команд на победу равными, отдавая незначительное преимущество «Спартаку». Коэффициент на победу «Спартака» - 2,55, на ничью – 3,25, на победу «Краснодара» - 2,75. Вероятно, что обе команды забьют в этом матче.

Осмелимся отдать предпочтение «Краснодару», который уже набирает ход и мотивирован прервать многолетнюю серию поражений от «Спартака».