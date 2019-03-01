Концерт Максима Фадеева в Краснодаре перенесли с 8 марта на 13 апреля

Известный продюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев объявил о переносе своего концерта в Краснодаре. Выступление в «Баскет-Холле» было запланировано на 8 марта. Но жребий выпал так, что баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в этот день должен принять казанский УНИКС в решающем матче плей-офф Еврокубка. К Максиму Фадееву обратился министр спорта Кубани с просьбой перенести концерт.

- Мой концерт, запланированный на 8 марта в Краснодаре, состоится 13 апреля, из-за того, что ко мне обратился министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков с просьбой перенести концерт. Это связано с тем, что на этой площадке должен будет выступать баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». Всех жду 13 апреля! – сказал Максим Фадеев в обращении к краснодарским поклонникам.

Музыкант попросил отнестись к этому с пониманием и никого не винить и отметил, что все купленные билеты будут действовать и на концерте 13 апреля.

fadeevmaxim Обращение Максима Фадеева к краснодарским поклонникам

Если вы планировали провести вечер 8 марта в «Баскет-Холле», отказываться от идеи не стоит. «Локомотив-Кубань» и УНИКС одни из самых сильных команд России, и в этот день им предстоит битва в четвертьфинале Еврокубка. Краснодарский клуб обещает порадовать женщин не только красивой игрой, но и сюрпризами перед матчем и во время игровых пауз. Матч начнется в 20:00, а билеты на него стоят от 200 рублей.