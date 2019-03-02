Куда сходить 8 марта 2019 года в Краснодаре: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Если вопрос – куда сходить 8 марта в Краснодаре все еще актуален, тогда мы подскажем, где в городе лучше всего отметить Международный женский день.

Выставка

Например, сходить на выставку живописных и графических работ «Женщины в искусстве». Она будет работа 8 марта в Краснодаре в Выставочном зале изобразительных искусств.

- В экспозиции - более шестидесяти работ 20 профессиональных художников-женщин Краснодарского края, созданных за последние несколько лет, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в галерее. – На выставке представлены натюрморты, экспрессивные и абстрактные картины.

Цена билетов - 150-200 рублей.

Спектакли

А в 12:00 в ДК ЖД своих пушистиков покажет Московский театр кошек Владимира Куклачёва. Владимир – это младший сын знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева. И он тоже не представляет жизни без кошек. Спектакль, который дадут на сцене, называется «Страна Кошландия»,

- В постановке участвуют не только дрессированные кошки, но и две домашние собаки. А всего в этой необычной труппе 38 артистов-кошек и десять артистов-людей, - рассказали организаторы

Публику ждут ко всему прочему еще и декорации-трансформеры, таинственные спецэффекты и красочные костюмы. Цена билетов на это кошачий спектакль – от 700 до 1500 рублей.

Концерты

С одного выступления – на другой. Тем более, что Кубанский симфонический оркестр так играет, что ни одна женщина 8 марта в Краснодаре не останется равнодушной. Концерт называется «Для милых дам».

Денис Ивенский и Кубанский симфонический оркестр. Фото: Муниципальный концертный зал

В программе – выступление Кубанского симфонического оркестра и заслуженного артиста Краснодарского края Владимира Кузнецова. Они и поздравят женщин с 8 Марта. В программе прозвучат популярные арии из опер и оперетт, песни. Начало в 17:00, концерт пройдет в Муниципальном концертном зале. Кстати, всех женщин в этот день ждут цветы – подарок от артистов.

В краснодарской филармонии тоже приготовили праздничный концерт для милых дам. Называется он "Мамины глаза"

- В нем будут участвовать народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко, Народный хор Краснодарской филармонии, ансамбль танца «Кубанская казачья вольница», Государственный балет Кубани, Хор Краснодарского края, ансамбли «Гильце» и «Скрыня», солисты государственно концертного ансамбля «Ивушка», хор Краснодарского края, «Молодежка», - говорят в филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

Начало концерта в 16:00. Билеты стоят 200-600 руб.

Драматический театр Краснодара 8 марта ставит «Non dolet». Это притча в 2-х действиях по пьесе «Черная невеста» - спектакль о трагической любви и неизбежности. Дамы, которые хотят накала страстей, оценят такой подарок – билет на «Non dolet». Начало – в 17:00, стоимость билетов – 500 -1200 рублей.

Ледовое шоу

Илья Авербух отметит в Краснодаре «15 лет успеха» как раз 8 марта. Так что билет на его ледовое шоу – прекрасный подарок даме. На краснодарский лед выйдут звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук. Начало концерта 8 марта в 18:00 в ледовом дворце «Ice Palace». Билеты стоят от 1000 до 3000 рублей.

На краснодарском льду выступят звезды фигурного катания. Фото: продюсерский центр Ильи Авербуха

Спортивный матч

Посмотрели на фигуристов, а затем – на баскетболистов. В паре метрах от ледового дворца, в Баскет-холе 8 марта в 20:00 начнется большая игра. 8 марта в Краснодаре баскетбольный «Локомотив-Кубань» сразится в Кубке Европы с казанским «Униксом». Матч пройдет в рамках четвертьфинала. Уж тут дама точно сможет выплеснуть энергию – поболеть за кубанскую команду.