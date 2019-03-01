Жительницы Кубани и Адыгеи вышли в финал конкурса «Краса Росгвардии»

Красавицы, которые служат в федеральной службе войск национальной гвардии России, борются за звание «Краса Росгвардии – 2019». Десятки сотрудниц ведомства из разных регионов страны прислали свои тематические фотографии, на которых видно, что «красота на страже Родины».

И вот стало известно, что в финал состязания вышли жительницы Кубани и Адыгеи. Эти девушки в погонах обезоруживают своей красотой. Таким сотрудницам Росгвардии обычные мужчины готовы сдаться в плен, а что уж говорить о преступниках...

34-летняя офицер подразделения ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Наталья Фоменко заняла второе место. С самого раннего детства она мечтала попасть в правоохранительные органы. И 12 лет назад она попала на службу и, к слову, не жалеет, что выбрала такой жизненный путь. Сейчас работает в кадрах.

Наталья с самого раннего детства мечтала работать в правоохранительных органах.

Стоит сказать, что Наталья успешно совмещает семью и карьеру. У женщины подрастает 3-летний сын Данил. Помимо прочего, у старшего лейтенанта полиции много увлечений, особый интерес и восторг вызывает мир природы.

Таких, как Наталья, оружие не пугает!

- Это мой главный источник вдохновения, - признается Наталья. - В свободное от службы время занимаюсь спортом, выезжаю с семьей в горы, а после рождения сына появилось еще одно хобби - фотография. Мне нравится снимать пейзажи, портреты, особенно детские.

Женщине успешно удается совмещать службу и семью.

В финал конкурса прошла и 29-летняя начальник пресс-службы адыгейского управления Росгвардии Яна Касьянова. С юных лет девушка увлекала фотографией.

Коллеги не могут оторвать глаз от капитана полиции Яны Касьяновой.

- Мне хотелось передать в своих снимках мир, как вижу его я, поэтому представляла, что буду трудиться именно в этом направлении. О том, что когда-либо стану в строй и надену форму, мыслей не было, - рассказывает Яна Касьянова. - Все поменяло решение мамы. «Давай попробуем служить Родине» - сказала она 12 лет назад. Так в моей жизни начались сборы, прохождения комиссий. И в 2007 году я стала курсантом Волгоградской Академии МВД России. Прошло пять лет и я вернулась в родные края.

Свободное время Яна проводит со своей дочкой.

Свободное время Яна проводит с семьей.

Имена победительниц назовут накануне Дня Росгвардии, который отмечается 27 марта. А 12 лучших фоторабот красавиц украсят календарь ведомства на следующий 2020 год.