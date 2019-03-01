Норвежцы оказались сильнее. Российские лыжники стали вторыми в эстафете на чемпионате мира

В пятницу, 1 марта в австрийском Зефельде на чемпионате мира по лыжам завершилась мужская эстафета 4 по 10 км. Сборная России завоевала серебряные медали, уступив только норвежцам.

Итоги гонки

Многие предрекали, что гонка превратится в дуэль двух команд. Наша сборная вышла на старт в великолепном составе – Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Норвегию представляли Эмиль Иверсен, Мартин Сундбю, Сьюр Рете, Йоханнес Клебо.

Андрей Ларьков в концовке первого этапа попытался организовать отрыв, за ним смог удержаться норвежец и немецкий спортсмен. Александр Бессмертных первым принял эстафету, но преимущество было совсем небольшим. Свой этап Саша прошел в группе лидеров с норвежцем, финном и шведом.

На третьем этапе гонку возглавил Александр Большунов, за ним удержался только Рете. На заключительный этап Сергей Устюгов и Йоханнес Клебо ушли в одни ноги.

На дистанции все ждали рывка от нашего спортсмена, но за три километра до финиша норвежец смог оторваться на 10 секунд, что предрешило исход гонки.

Победила команда Норвегии (Иверсен, Сюндби, Рете, Клаебо) 1.42.32.1, второе место у России в составе Андрея Ларькова (Республика Татарстан), Александра Бессмертных (Московская область/Республика Мордовия), Александра Большунова (Тюменская область) и Сергея Устюгова (ХМАО-Югра) +38.8, третье место у команды Франции (Бакшейдер, Манифика, Паризе, Жув) +1.01.0.

После этой гонки у сборной России в активе семь медалей: три серебряных и четыре бронзовых. На этом чемпионате мира остались только масс-старты. 2 марта в 14:15 на 30-километровую дистанцию выйдут женщины, а 3 марта в 15:00 мужчины начнут 50-километровую гонку, которая завершит состязания в Зефельде.