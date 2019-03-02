Инцидент произошел на Красной Поляне. На одном из склонов в районе горнолыжного курорта «Горки город» сошла лавина.

Один из туристов, приехавших в Сочи покататься на лыжах, успел запечатлеть момент снежного обвала. Парень находился на соседнем склоне в районе Краснополянского отрога, когда услышал шум за спиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694984" frameborder="0"></iframe> В горах Сочи сошла лавина Видео: instagram.com/egor__sorokin.

Очевидцы говорят, что сход произошел в районе, где нет оборудованных горнолыжных трасс. Потому в происшествии никто не пострадал.

Напомним, спасатели продлили экстренное предупреждение по лавиноопасности до вечера 4 марта. В горах Краснодарского края на высоте 1 500 метров, а в горах Сочи - выше тысячи метров.

Как вести себя во время схода лавиныФото: Ольга СУХОВА

ВАЖНО!

Как вести себя при лавионоопасности

- Старайтесь двигаться по гребню хребта. Не выходите на выступ карниза.

- Если вы видите след сошедшей лавины, знайте - рядом может сойти такая же лавина.

- Если снег начинает двигаться вниз достаточно высоко над вами, немедленно переместитесь в сторону и закрепитесь в безопасном месте.

- Попав в лавину в самом начале, любой ценой удерживайтесь на склоне - за деревом, за скальным выступом. Повернитесь спиной к лавине, воткните глубоко в снег палки, обопритесь на них, пригнитесь и попытайтесь пропустить снег вокруг себя.

- Если лавина все-таки настигла, закройте чем угодно нос и рот от снежной пыли. Попытайтесь держаться как можно ближе к поверхности снега. Используйте навыки плавания, чтобы "вынырнуть" на поверхность.

- В момент торможения лавины старайтесь выбраться на поверхность или хотя бы приблизиться к ней.

- Если подняться не удается, необходимо как можно дальше отгрести снег от лица, по возможности создать себе в снегу воздушную камеру и стараться разрушать ледяную корочку, образующуюся на ее внутренней поверхности.