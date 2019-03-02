В пассажирский самолет рейса Москва-Сочи ударила молния

ЧП случилось еще в ночь на 27 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

Пассажирский лайнер следовал из Москвы в Сочи. В это время в городе-курорте были дожди. Во время непогоды, как раз, когда Boeing 737 заходил на посадку, ударила молния.

Члены экипажа почувствовали небольшой удар и увидели световую вспышку. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Нарушений порядка не было. На приземление самолета стихия также не повлияла - экипаж успешно посадил лайнер в аэропорт.

После того, как самолет приземлился, его осмотрели специалисты. Выяснилось, что разряд электричества попал в крыло. По данным «КП» - Кубань», воздушное судно от полета не отстранялось.

Стоит сказать, современные самолеты надежно защищены от капризов природы. Оборудование судна устроено таким образом, что молния после удара отводится с корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.