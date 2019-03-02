2019-03-02T15:23:34+03:00
Происшествия

В пассажирский самолет рейса Москва-Сочи ударила молния

Разряд электричества попал в крыло
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Молния попала в самолет при посадке.Молния попала в самолет при посадке.Фото: Алина НИЗАМОВА
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ЧП случилось еще в ночь на 27 февраля, однако известно о нем стало только сейчас.

Пассажирский лайнер следовал из Москвы в Сочи. В это время в городе-курорте были дожди. Во время непогоды, как раз, когда Boeing 737 заходил на посадку, ударила молния.

Члены экипажа почувствовали небольшой удар и увидели световую вспышку. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Нарушений порядка не было. На приземление самолета стихия также не повлияла - экипаж успешно посадил лайнер в аэропорт.

После того, как самолет приземлился, его осмотрели специалисты. Выяснилось, что разряд электричества попал в крыло. По данным «КП» - Кубань», воздушное судно от полета не отстранялось.

Стоит сказать, современные самолеты надежно защищены от капризов природы. Оборудование судна устроено таким образом, что молния после удара отводится с корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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