2019-03-04T09:49:53+03:00
Общество

Погода на Кубани с 4 по 11 марта: ждем потепление без дождей

Температура в выходные поднимется до +17 градусов
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Евгения ГУСЕВАФОТО: Евгения ГУСЕВА
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Если начало марта в крае прошло под сопровождение шквалистого ветра, дождя и хмурых туч, то теперь весна начинает наступление. Хотя на Кубани еще актуален гололед и порывистый ветер, но это ничто по сравнению с тем, что было в конце февраля. До четверга в крае еще будут идти дожди, а вот 8-9 марта осадков не ожидается. Даже, наоборот, потеплеет.

- 4 марта в Краснодаре не будет дождей, - сообщает Гидрометцентр Кубани. - Ночью и утром местами туман и гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы могут достигнуть 13-18 м/с. Температура ночью минус 2-7, днем от +5 до +10 градусов.

В Краснодарском крае 5 марта температура воздуха ночью от +2 до +7, а днем от +8 до +13. Ветер юго-западный 5-10 м/с. 6 марта тоже без осадков, только в горах пройдет мокрый снег. Температура от +1 до +6 ночью, а днем от +9 до +14. На Черноморском побережье днем местами пройдет дождь. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с.

По данным Яндекс.Погода, 8 и 9 марта пройдут без осадков. Температура поднимется от +14 до +17 градусов. А вот 10 марта снова пройдут дожди, но на температур это сильно не повлияет – ночью +8, а днем + 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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