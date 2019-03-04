2019-03-04T11:21:13+03:00
Общество

LP возвращается с большим российским туром

Лауре Перголицци (LP) понадобилось всего два года, чтобы стать одной из самых любимых поп-рок певиц в России
Сергей ПЕТРОВ
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LPLP
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LP с одинаковым успехом принимают как в Москве и Северной столице, так и в других крупных городах. Песню LostOnYou, благодаря которой LP поднялась на вершины чартов Италии, Испании, Польши и других стран континентальной Европы, на российских концертах давно поют хором.

Однако LP не останавливается на достигнутом: в этом году она записала с французской дивой Милен Фармер совместный сингл N'oubliepas (он моментально попал на первое место в французском чарте iTunes), сотрудничала с экс-лидером TheSmiths легендарным сонграйтером Моррисси (две их совместные песни выйдут на его альбоме кавер-версий), а под занавес 2018 года пообещала фанатам новый альбом HeartToMouth –он вышел 7 декабря.

- Для меня все мои слушатели — одна большая семья, –рассказывает LP в одном из интервью, – Когда видишь горящие глаза, осознаешь, что твоя музыка проникает в них, это ни с чем не сравнимые ощущения, настоящее чудо. И я понимаю, что моим поклонникам совершенно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет, главное, что они погружаются в песни, улавливают тот месседж, который я передаю им. Нас объединяет любовь.

С каждым новым туром количество поклонников LP только растет – убедитесь сами этой весной!

1 апреля в Краснодаре, ДС «Олимп» в 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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