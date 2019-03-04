В Новороссийске строители уничтожают краснокнижные растения на Суджукской лагуне

За сохранение зеленых зон в городе-герое все время идут баталии. Новороссийск растет, а застройщики готовы вцепиться в любой клочок земли, чтобы поставить очередную многоэтажку или торговый центр. На этот раз под раздачу попала Суджукская лагуна и ее окрестности. Это уголок, где растут десятки краснокнижных растений и кустарников. И он сейчас уничтожаются бульдозерами. Здесь расчищают участок для строительства гостиницы.

Инфографика: Александр КОНОПЛЕВ

- Суджукская лагуна состоит из двух частей, - говорит член общественного экологического совета при губернаторе края Татьяна Трибрат. - Первая - водоем с берегом. Этот участок носит статус природного памятника краевого значения. На нем нельзя ничего строить. Вторая часть зеленой зоны - прилагунье. Это земля, где растут краснокнижные растения и кустарники. Вот ей в 2016 году присвоили тип участка - «особо охраняемая природная территория». Такой статус тоже запрещает любые строительные работы. В этом же месте, возле возводимого спорткомплекса «Черноморский», администрация в 2012 году изменила статус двух участков, которые раньше относились к зеленой зоне, то есть на них тоже нельзя было ничего строить. Тогда властям удалось поменять тип этой земли, поэтому теперь они формально имеют право строить там что хотят. В 2012-м для этого даже провели публичные слушания. Я и другие экологи были против такого решения. К сожалению, наш протест по закону носит рекомендательный характер, запретить мы им ничего не могли.

По словам Татьяны Трибрат, тогда администрацию не смутил факт наличия на участках краснокнижной флоры и фауны. А она там есть, и это подтверждено исследованиями ученых. Но власти все равно решили отдать землю под застройку. Сдали в аренду этот участок ООО «Квартал» до 2022 года. Их бульдозеры сейчас готовят землю к строительству, срезают верхний слой земли с растениями, а сам участок оградили забором.

Территорию участков ограждают забором ФОТО: Татьяна Трибрат

Хотя осенью 2018 года эксперты минприроды Кубани нашли на одном из участков краснокнижник - луговик средний. И тогда же порекомендовали эти участки отнести к особо охраняемой природной территории и провести административное расследование. Власти выполнили только вторую часть рекомендаций - наказали подрядчика по двум статьям: за «Нарушение иных правил благоустройства, действующих в муниципальных образованиях» и «Нарушение правил содержания, охраны зеленого фонда и производства работ в зоне зеленого фонда городских и сельских поселений» и оштрафовали на 20 000 рублей. Тогда техника подрядчика заехала на особо охраняемую природную территорию прилагунья без разрешения. Но после выплаты штрафа стройка продолжилась.

- После этого случая нам сказали, что Росприроднадзор 2 октября 2018 года изучил участки и не нашел там краснокнижных растений, поэтому «Квартал» начал работать на этой территории, - продолжает Татьяна Трибрат. - Но их не смутил факт, что такое исследование можно провести только с апреля, когда флора начинает цвести. Поэтому мы хотим, чтобы стройку заморозили, а исследование провели весной. Когда все подтвердится, хотим добиться расторжения договора аренды с подрядчиком. Потом эти участки обязательно нужно вернуть обратно в зеленую зону, чтобы их больше не трогали. Недавно я с двумя коллегами подала в суд на администрацию города, но нам отказали в иске. Мол, мы не соблюли порядок досудебного решения спора. Для этого нужно было доказать, что мы отправили свои претензии администрации с требованием разорвать договор аренды.

Экологи провели экспертизу и нашли краснокнижники ФОТО: Татьяна Трибрат

Еще мы пожаловались губернатору, поставили в известность Росприроднадзор, обратились в минприроды и природоохранную прокуратуру.

КОНКРЕТНО

Участки не относятся к охраняемым территориям

Администрация Новороссийска утверждает, что перед работами они требовали от подрядчика провести экологические изыскания, чтобы установить, есть ли на этих участках редкие растения.

- Землю сдали в аренду ООО «Квартал» с 14 ноября 2012 года до 3 октября 2022-го, - сообщает администрация Новороссийска. - Территории предназначены для спортивной инфраструктуры, гостиниц, отелей и другого жилья. По документам земельные участки не относились к особо охраняемым природным территориям. Ранее мы попросили подрядчика проверить участки на наличие краснокнижных растений. Росприроднадзор 2 октября 2018 года ничего подобного не обнаружил. Поэтому «Квартал» может использовать землю по назначению. И подрядчик начал устанавливать забор в рамках проекта «Временное ограждение земельных участков, проспект Ленина, район Суджукской косы». Работы согласованы с Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Это подтверждает заключение № 1208 от 2 февраля 2019 года, где указана проектная документация территорий.

В ведомстве подтвердили эту информацию и добавили, что агентство отвечает только за охрану живых организмов в водоемах. Сами работы идут в водосборной зоне, это наносит ущерб популяции рыб и других организмов Суджукской лагуны. Поэтому администрацию и обязали возместить ущерб природе. Чтобы восстановить популяцию рыб, чиновники закупили несколько видов мальков и выпустили их в водоем.

- Если арендатор работает на участках, то он заранее обращается в минприроды и Росприроднадзор, - говорит руководитель отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ирина Панченко. - Подрядчик подает заявки на экспертизу, чтобы проверить участки на наличие краснокнижной флоры. Если ее там действительно обнаружат, рассматривают вопрос о выборе места для пересадки растений. И только после этого могут продолжить работы.

Получается, на этом участке краснокнижных растений не нашли, потому-то стройка и продолжается.

Под колесами бульдозера оказался луговик средний из Красной книги края ФОТО: Татьяна Трибрат

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Водоем может превратиться в болото

Суджукскую лагуну и ее окрестности изучали несколько экспертов. На помощь к экологам пришел профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, который с 1997 года следит за местной флорой и фауной.

- За все время я нашел на Суджукской лагуне и прилагунье несколько краснокнижных растений, - говорит Александр Зернов, профессор кафедры высших растений МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук. - 14 видов растений внесены в Красную книгу России, 27 – в Красную книгу Кубани. Место, где сейчас хотят начать строительство, это водосборная зона памятника природы, которая затем питает водоем, где зимуют птицы, а рыба активно идет на нерест. Ведь вода зимой в этом месте теплее. Вдобавок, это самоопресняющийся водоем, который изолирован от моря. В нем хорошее содержание кислорода и незначительное колебание воды. Тут отличная кормовая база и оптимальная соленость для размножения живых организмов. Памятник природы и без этого сейчас в критическом состоянии, питание лимана нарушено, а теперь ситуация может ухудшиться. В будущем это может привести к тому, что водоем превратится в зловонное болото. В городе не будет лебедей, уток, сократится популяция нескольких видов рыб.

Экологи обнаружили на стройплощадке Бельварию великолепную из Красной книги ФОТО: Татьяна Трибрат

СПРАВКА «КП»

Суджукская лагуна расположена в юго-западной части Новороссийской бухты. Площадь - 30 гектаров. Глубина от 80 сантиметров до 1,3 метра, дно покрыто илом. Возникла приблизительно 1500-2000 лет тому назад.

Лагуну в 1898 году изучил доктор медицинских наук Павел Шпаковский. Он описал целебные свойства ила, который можно было использовать для лечения. Потом там построили грязелечебницу, где помогали больным с ревматизмом и нарушением опорно-двигательного аппарата. Сейчас лечебные свойства ила утрачены из-за исчезновения водоросли - глицеолярии. Всему виной активная застройка города. От этого нарушилось питание водоема, и растение вымерло. Только в 1979 году лагуна была объявлена памятником природы местного значения.