В одном из городов Кубани украли...фонтан

В Усть-Лабинске, небольшом городке на Кубани (примечательном в основном своими родственными связями с известным на всю страну бизнесменом Олегом Дерипаской), все не слава богу. После скандала с квартирами для сирот главу района отстранили от должности. Напомним, по факту жилье оказалось старьем да еще и покрывшимся грибком. А теперь судя по последним результатам проверки районной контрольно-счетной палаты, в городе никак не могут найти еще и... фонтан из сквера.

Решение о его сносе приняли в ноябре 2017 года одновременно с грандиозными планами соорудить на этом месте более современный и музыкальный. По слухам, появление нового фонтана грозился спонсировать как раз знаменитый земляк Дерипаска. Но новый пока так и не появился, а старый фонтан пропал.

- В буквальном смысле, - пишет местный сайт ustlabinfo.ru. - Грубо говоря, он исчез со всеми «потрохами» за пару дней. Растворился. Объект стоимостью около десятка миллионов рублей бесследно исчез из центра города.

То есть куда делся дорогущий итальянский мрамор - составные части объекта - никто не знает. Нет его следов и в доходной части бюджета муниципалитета.

- Мы нашли какие-то ржавые трубы и несколько запчастей, - возмущается депутат горсовета Усть-Лабинска Сергей Федоров.

Между тем, судя по документам, только на обслуживание фонтана ежегодно тратилось около миллиона рублей. А потом объект просто списали с баланса города. В надзорном органе районной администрации уверены, это было сделано незаконно! Они оценивают ущерб в 4,23 миллиона рублей и собираются направить материалы своей проверки в следственные органы. Кстати, тогда же выяснилось, что электрооборудование фонтана было установлено с нарушениями.

- Основной кабель был уложен открыто, по дну бассейна, без применения защитной трубы от механических повреждений и контакта с водой, - говорится в акте проверки.

А значит, у правоохранителей будет возможность, надеются местные жители, задать еще один резонный вопрос о целесообразности трат на техобслуживание фонтана.