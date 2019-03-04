На Кубань привезли корь
Жуткие сводки по ситуации с корью публикует Роспотребнадзор. Недуг добрался до 47 из 53 стран европейского региона. Тяжелее всего ситуация в Италии, Франции, на Украине и в Грузии. От болезни страдают и в некоторых российских регионах. Чуть больше недели назад в Новосибирской области заразились 34 ребенка и пять взрослых. А в Петербурге обнаружили два очага заболевания корью. Причем речь идет об инфекции, привезенной извне.
Вот и Кубань оказалась в вирусных тисках. Об эпидемии специалисты Роспотребнадзора пока не говорят, однако отмечают - число заболевших корью в крае растет.
- По данным на март в больницу попали 8 человек, - сообщают «Комсомолке» в ведомстве.
Напомним, в декабре прошлого года врачи забили тревогу из-за роста числа заболевших корью. С начала 2018-го было зафиксировано более 50 случаев заболевания, тогда как годом ранее их было всего два. Больше всего с недугом слегло людей в Сочи и Краснодаре.
- Основными факторами, способствующими росту числа заболевших, являлись отказ от прививок, а также большой поток мигрантов, перемещающихся по территории Краснодарского края, - сообщали в краевом управлении Роспотребнадзора.
БУДЬ В КУРСЕ!
Корь - одна из самых заразных болезней в мире. Он передается при разговоре, кашле, чихании или любом тесном контакте с заболевшим человеком. Вирус настолько летуч, что легко поднимается вверх по воздуховодам или шахтам лифта. Поэтому подцепить его можно, даже не встречаясь с человеком.
Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики - прививка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Начало кори похоже на тяжелую простуду (ОРВИ).
Температура резко подскакивает до 38 - 40 градусов.
Появляется сухой кашель, закладывает нос, слезятся глаза.
На 4 - 5 день тело покрывается характерной сыпью.
Корь может протекать достаточно тяжело, независимо от возраста заболевшего. При этом нередко развиваются серьезные осложнения.
- У взрослых часто корь переходит в пневмонию. Среди самых опасных последствий кори - воспаление и отек головного мозга (энцефалит), - говорит врач-вакцинолог Евгений Тимаков. - У пожилых людей корь может привести к деменции (слабоумию), глухоте, слепоте.
Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики - прививка.
КУДА ЗВОНИТЬ?
В Краснодарском крае заработала «горячая» телефонная линия по кори
- Все желающие смогут узнать, что это за болезнь, каким образом она передается, как можно заболеть, а также как протекает, сколько длится инкубационный период, и какими могут быть осложнения, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Кроме того, санитарные врачи могут рассказать, каким образом можно обеспечить профилактику себе и близким, когда и где делать прививку.
Линия будет работать до 18 марта. Жители Кубани могут обратиться по телефонам: 8 (861) 210-58-08 и 8 (861) 247-53-24.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»