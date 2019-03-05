На Кубани восьмиклассник принес в школу пистолет и ранил пятерых подростков

Инцидент произошел около школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района. Как стало известно «КП» - Кубань», 14-летний Илья Д. принес на занятия пневматический пистолет. Он подошел к близлежащему ларьку начал вымогать деньги у школьников, когда мальчишки отказались ему отдавать средства, открыл по ним огонь. Стрелял, как говорил очевидцы, по ногам детей.

Известно, что ранены пятеро подростков. Это девятиклассники Павел Г. и Андрей Б., восьмиклассник Никита К., семиклассник Валентин Щ. и шестиклассник Никита Ф. По данным «Комсомольской правды» - Кубань», ребята госпитализированы. У них непроникающие раны и синяки.

Известно, что 14-летний школьник умудрился купить пистолет с рук, Илья Д. стоит на внутришкольном учете.

Все родители уже написали заявления в полицию.

- Боимся отпускать своих детей в школу. Боимся, что это резонансное происшествие замнут, этот подросток останется безнаказанным, - говорят обеспокоенные родители.