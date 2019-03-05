Валенсия - Краснодар 7 марта 2019: Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» второй раз в своей истории пробился в 1/8 финала Лиги Европы, два года назад «быков» на этой стадии остановила «Сельта», на этот раз противостоять «черно-зеленым» будет другой испанский клуб – «Валенсия».

На групповом этапе «Краснодар» занял второе место в квартете J, где набрала 12 очков и уступил первую строчку «Севилье» лишь по результату очных встреч. В первом раунде плей-офф «горожане» оставили не у дел немецкий «Байер», сотворив сенсацию. Исход противостояния решил гол на выезде, который забил Магомед-Шапи Сулейманов.

В Лигу Европы «Валенсия» попала из Лиги Чемпионов, заняв третье место в группе H с «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». В 1/16 финала испанцы оказались сильнее шотландского «Селтика», обыграв соперника 2:0 на выезде и 1:0 на родной «Месталье».

В 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» сыграют два матча. Первый пройдет в Испании 7 марта, а ответный в Краснодаре 14 марта.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды между собой сыграют впервые. «Краснодар» в Лиге Европы трижды встречался с испанскими клубами. Это были в разные годы «Реал Сосьедад», «Сельта» и «Севилья». Примечательно, что россияне трижды уступали на испанских полях, забив всего один мяч. На домашней арене «горожане» обыгрывали «Реал Сосьедад» и «Севилью».

У «Валенсии» богатая история взаимоотношений с командами из Краснодарского края. В 2001 году испанцы под руководством Рафаэля Бенитеса встречались в 1/64 финала Кубка УЕФА с «Черноморцем» из Новороссийска, обыграв российскую команду 1:0 в гостях и 5:0 на домашней арене.

В 2013-м году «Валенсия» попала в одну группу Лиги Европы с краснодарской «Кубанью». Матч в Краснодаре завершился триумфом испанцев – 2:0, а на «Месталье» была зафиксирована ничья – 1:1.

«Валенсия» не знает домашних поражений в Лиге Европы на протяжении уже девяти матчей. Она выиграла шесть последних встреч на «Месталье» с разницей мячей 18:2.

«Валенсия» выиграла первые четыре домашних матча с российскими клубами на европейской арене, а в пятом поделила очки с «Кубанью». Последний домашний матч с россиянами сложился для «Валенсии» неудачно - она проиграла «Зениту» 2:3 в первом туре группового этапа ЛЧ-2015/16.

ФОРМА

«Краснодар» в нынешнем сезоне провел уже четыре матча. Три из них (два с «Байером» и один со «Спартаком») закончились вничью, а в Кубке России «горожане» потерпели минимальное поражение от «Ростова». Но во всех играх «быки» демонстрировали хорошую физическую форму, разумный и зрелищный футбол, для побед не хватило лучшей реализации моментов.

«Краснодар» остается главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, хотя отрыв немного увеличился и составляет три очка.

«Валенсия» не проигрывала 11 матчей подряд, но почти половина последних встреч завершилась вничью. В таблице Примеры «летучие мыши» пока занимают седьмую строчку, всего на один балл отставая от «Севильи».

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР

Букмекеры считают испанскую команду явным фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Валенсии» - 1,45, на победу «Краснодара» - 7,50, на ничью - 4,5.

Но мы знаем, что команда Мурада Мусаева способна преподнести сюрприз любому сопернику и дрожать перед именами она точно не будет. Вполне можно предположить, что в этом матче «Краснодар» забьет, а итогом встречи станет результативная ничья.