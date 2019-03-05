Расписание телетрансляций чемпионата мира по биатлону 2019 в Эстерсунде с 7 по 10 марта

В Швеции 7 марта стартует чемпионат мира по биатлону. Сильнейших стреляющих лыжников планеты примет Эстерсунд. Тренеры сборной России уже определились с составом нашей сборной.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Последние двое присоединятся к команде 8 марта, так как они в эти дни защищают честь страны на Универсиаде в Красноярске.

Состав женской сборной России - Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

Прямые телетрансляции гонок чемпионата мира по биатлону 2019 будут вести Первый канал, Матч ТВ и Eurosport. На Первом канале комментировать биатлон будет Антон Шипулин. Представляем вашему вниманию расписание трансляций.

Чемпионат мира по биатлону 2019

Эстерсунд, Швеция

7 марта

Смешанная эстафета 2 по 6 км + 2 по 7,5 км

18:15, Матч ТВ, Eurosport

8 марта

Женщины, спринт, 7,5 км

18:15, Матч ТВ, Eurosport

9 марта

Мужчины, спринт, 10 км

18:30, Матч ТВ, Eurosport

10 марта

Женщины, гонка преследования, 10 км

15:45, Первый канал, Eurosport

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

18:30, Первый канал, Eurosport

Подробное расписание телетрансляций с 11 по 17 марта станет известно позднее.