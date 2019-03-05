2019-03-05T15:09:50+03:00
Спорт

Расписание телетрансляций чемпионата мира по биатлону 2019 в Эстерсунде с 7 по 10 марта

Чемпионат мира по биатлону 2019 пройдет в Швеции с 7 по 17 марта
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Алексадр Логинов - главная надежда сборной России по биатлону на чемпионате мира 2019Алексадр Логинов - главная надежда сборной России по биатлону на чемпионате мира 2019Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Швеции 7 марта стартует чемпионат мира по биатлону. Сильнейших стреляющих лыжников планеты примет Эстерсунд. Тренеры сборной России уже определились с составом нашей сборной.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Последние двое присоединятся к команде 8 марта, так как они в эти дни защищают честь страны на Универсиаде в Красноярске.

Состав женской сборной России - Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

Прямые телетрансляции гонок чемпионата мира по биатлону 2019 будут вести Первый канал, Матч ТВ и Eurosport. На Первом канале комментировать биатлон будет Антон Шипулин. Представляем вашему вниманию расписание трансляций.

Чемпионат мира по биатлону 2019

Эстерсунд, Швеция

7 марта

Смешанная эстафета 2 по 6 км + 2 по 7,5 км

18:15, Матч ТВ, Eurosport

8 марта

Женщины, спринт, 7,5 км

18:15, Матч ТВ, Eurosport

9 марта

Мужчины, спринт, 10 км

18:30, Матч ТВ, Eurosport

10 марта

Женщины, гонка преследования, 10 км

15:45, Первый канал, Eurosport

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

18:30, Первый канал, Eurosport

Подробное расписание телетрансляций с 11 по 17 марта станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов
Футбол, матч Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм 5 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
Новости 24
Из Краснодара в Брянск запустят регулярные рейсы
Под Новороссийском столкнулись два автомобиля
На Кубани организовали однодневные «масленичные» туры
«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников
ГК «ЮгСтройИнвест» удостоена Национального знака качества
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе
Евгений Первышов заявил о необходимости децентрализации Краснодара
На Кубани 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве
Родственники жертв катастрофы просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи
В Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет
Глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани
На тренинге по участию в президентских грантах присутствовало около ста кубанских НКО
В «Неделе женского здоровья» приняли участие более 22 тысяч жительниц Кубани
В Тимашевском районе на кофейной фабрике запустили новую технологию производства
На Кубани организуют кинопоказы для женщин
В Краснодаре канализационный коллектор на улице Петра Метальникова заработает на три года раньше
В Геленджике пятеро приезжих до смерти забили знакомого
В Сочи 26-летний парень украл 600 кг гранатов