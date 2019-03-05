2019-03-05T18:00:45+03:00
Туризм

На Кубани определились, на что потратят курортный сбор

Отдыхающие привезли с собой 109 млн рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Курортный сбор ввели с 16 июляКурортный сбор ввели с 16 июляФото: Артём ГНАТЕНКО
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В июле прошлого года с отдыхающих на курортах Кубани стали взимать новый налог. Курортный сбор оказался платой весьма символической - всего 10 рублей в день, но с миру по нитке вышло 109 миллионов. Это превысило ожидания, и в этом году на Кубани уже рассчитывают на 150 миллионов рублей.

Эти деньги идут в Фонд развития курортной инфраструктуры краевого бюджета, но право решать, на что же пойдут дополнительные деньги, передали самим жителям курортов, которые участвуют в голосованиях на сайтах местных администраций и общественном обсуждении.

Первый список объектов, на которые пойдут деньги, уже готов. Видимые результаты смогут ощутить жители нескольких городов и поселков.

В Анапе реконструируют центральную набережную. На новую плитку, лавочки и вазоны уйдет 20,4 млн рублей.

В Геленджике запланировали обустройство сквера, ремонт музыкального фонтана и закупку малых архитектурных форм. На это потратят 12,9 млн рублей.

В Сочи закупят несколько десятков беседок, три сотни лавочек, 172 урны, 10 туалетов и четыре фото-зоны – всего на 68 млн рублей.

В Горячем Ключе установят 10 тренажеров за 275 тысяч рублей. В поселке Небуг отремонтируют фонтан и обустроят детскую площадку за 2,8 млн рублей.

В Новомихайловском закупят фонари освещения, лавочки и урны на 1,8 млн рублей.

В поселке Шепси 560 тысяч рублей выделят на ограждение местного парка.

А в Джубге закупят 10 скамеек, 10 урн и детский игровой городок за 678 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Курортный сбор - это плата за пользование курортной инфраструктурой и вклад в ее развитие. Речь идет о парках, скверах, бульварах, пляжах, набережных и так далее. На Кубани отдыхающий оплачивает курортный сбор в размере 10 рублей в сутки с человека при заселении. От уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, а также постоянные жители региона.

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Практика показала, что в Ставропольском крае 2,5 тысячи курортников отказались платить сбор. В таком случае, отдыхающему предлагают заполнить бумагу с отказом или же просто передадут сведения отказника в министерство курортов. Это чревато штрафом. Правда, на Ставрополье его выписали далеко не всем.

«Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей», - гласит закон «Об административных правонарушениях» Краснодарского края (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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