Американцы приехали в Новороссийск, чтобы помочь местным сдать ЕГЭ

Сэму МакМюррею 19 лет, он прилетел на Кубань из Солт-Лейк-Сити. Парень мечтает стать адвокатом, как его отец. Кол Брадовски немного постарше, ему 20. Он приехал с западного побережья США, где жил в Гарден-Грове - небольшом городишке рядом с Диснейлендом. Кол - студент одного из мединститутов, в будущем станет нейрохирургом, а пока взял академ, чтобы отправиться в Россию. Этих парней объединило одно - волонтерство. По специальной программе, которая работает в США, они отправились делать добрые дела. По распределению попали в Россию. За полтора года ребята посетили несколько городов, поучаствовали в акции «Бессмертный полк», сходили на матчи чемпионата мира по футболу и т. д. А недавно перебрались в Новороссийск. Где теперь помогают, чем могут, местным жителям. А еще парни договорились в городе-курорте начать с бесплатных курсов английского языка. Когда они прибыли в черноморский город, столкнулись с тем, что не все знают этот язык, и решили дать бой безграмотности.

Качалка вместо соцсетей

А вот сами парни за полтора года жизни в России выучили русский язык. Оба постоянно ходят с блокнотами, куда записывают незнакомые слова, а потом их заучивают.

- В Америке я год назад окончил школу, после этого приехал сюда, - говорит Сэм МакМюррей. - В университет пока не поступил. Когда вернусь домой, решу этот вопрос. Думаю пойти по стопам отца, он работает адвокатом. Стать волонтером в США может любой от 18 до 25 лет. Примерно за год до окончания школы я подал заявку и стал копить деньги на поездку. Мне хотелось путешествовать по миру и параллельно с этим помогать людям. Программа эта не бесплатная, длится два года, я сам должен был оплачивать все перелеты, еду и проживание. Для этого подрабатывал газонокосильщиком и продавал мороженое в свободное от учебы время. Так мне удалось заработать около двух-трех тысяч долларов за год - этого и хватило на поездку. А уже деньги на еду и проживание высылают родители.

Ребята снимают двухкомнатную квартиру за 25 тысяч рублей в центре города и офис для занятий по английскому.

Сэм и Кол поселились в центре НовороссийскаФото: из архива героя публикации

- Мы не ходим в кино и не сидим в соцсетях, - продолжает Сэм. - Все свободное время учим русский язык и помогаем людям. Утром идем в качалку, каждую пятницу на два часа собираемся с жителями Новороссийска учить английский у нас в офисе. Для этого играем в «Крокодила», когда нужно угадать слово на английском и перевести его на русский, и другие забавные игры по типу шоу «Своя игра». В понедельник, вторник и четверг идем к местным репетиторам по английскому и помогаем им обучать их клиентов. На одного из преподавателей мы вышли просто. Увидели объявление на улице, зашли в кабинет и сказали, что мы носители языка и готовы помогать бесплатно. Именно оттуда и приходят к нам для дополнительных занятий по английскому.

Еще Сэм и Кол помогают школьникам сдавать ЕГЭ по английскому. По их словам, пришлось больше сконцентрироваться на написании эссе. В России школьники хорошо знают грамматику, но без разговорной практики с написанием текстов проблемы.

- Мне 20 лет, и чтобы заработать на поездку, работал спасателем на пляже, - говорит Кол Брадовски. - Больше всего запомнился День Победы. В США чтят ветеранов войны с Японией. У нас не проводят масштабных парадов, а праздник не переходит в народные гуляния. В Саратове я спокойно зашел в строй «Бессмертного полка». Мне дали в руки портрет участника Сталинградской битвы, который погиб во время взятия Берлина. Честно, почувствовал гордость.

Копать огород и чинить водопровод

Кроме уроков английского, американцы совершают и другие добрые поступки. Это самые настоящие тимуровцы, они готовы помогать любому, кто их попросит. И не важно, нужно ли при этом клеить обои, копать огород или чинить протекшую трубу.

- Однажды наши соседи по лестничной площадке, молодой парень и девушка, попросили нас помочь бабушке вскопать огород, - рассказывает Сэм. - Мол, нам надо идти на работу, а вы волонтеры, у вас есть на это время. Дали адрес, мы пришли к этой женщине, не помню, как ее зовут. Мы так и не поняли, почему именно нас попросили о помощи. Бабушка живет одна, встретила нас у калитки. Складывалось впечатление, что она нас ждала. Затем пенсионерка попросила вскопать огород. Ее участок мы вспахали за час. Потом бабушка угостила нас борщом и домашним квасом. Первое мне понравилось, в США такое не едят даже в ресторанах. А вот квас я не понял, похоже на невкусное безалкогольное пиво.

Кол Бродовски поучаствовал в "Бессмертном полку"Фото: из архива героя публикации.

В Саратове Кол и Сэм клеили обои другой бабушке. Потратили на это три дня, хотя никогда этого не делали у себя на родине.

- Это было ужасно, - продолжает Сэм. - У нас ничего не получалось. К нам обратилась пенсионерка, которая жила с нами на одном этаже. Бабушка с палочкой и в халате с розами постучалась и спросила, умеем ли мы клеить обои. Честно говоря, я не понял, что она хотела, но решил помочь. Слово «обои» не входило в мой запас. Когда столкнулся с масштабом бедствия, решил позвать на помощь Кола. Бабушка хотела, чтобы мы клеили обои на кухне и в спальне. Она показала, как надо правильно все делать. Ее уроки от фиаско нас не уберегли. Три дня мучений с утра до вечера... В итоге баба Вера нас наградила супом с макаронами, месячным запасом котлет и наготовила блинов.

Кол Бродовски чинил дедушке водопроводФото: из архива героя публикации

- Ну, это не ужаснее, чем чинить водопровод, - подхватил Кол Брадовски. - В Ростове-на-Дону я менял старую ржавую трубу на новую. О помощи нас попросил дедушка. Мы снимали частный дом рядом с двором пенсионера. Когда заселялись, к нам подошел забавный дед в синей шапке и попросил помочь ему - заменить водопроводную трубу. Я думал, что ее нужно лишь достать. Но дед тут же дал мне здоровенный металлический лом и сказал долбить в этом месте. Провозился полтора часа. Трубу с один метр достал, потом дедушка сказал, что надо еще новую поставить. Я притащил из сарая кусок трубы, залез в яму и закрепил ее на металлические хомуты. Дед пожал мне руку и сказал что-то похожее на «молодец». После работы он решил дать мне бонус - домашнее вино. Я отказался, хотя, наверное, зря. Затем он притащил домашний квас, который мне еще в Новороссийске не понравился. Мне иногда кажется, что в России все домашнее. Бутылку с напитком я забрал, чтобы не обидеть пенсионера. Хочу привезти ее в США, пусть мама с папой попробуют.

Парни будут в России до сентября 2019 года. Потом уедут на родину.