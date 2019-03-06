Радужные облака раскрасили небо над Лаго-Наки

Жители Кубани стали свидетелями довольно редкого природного явления. Вечернее небо над Лаго-Наки раскрасили радужные облака.

- Они взрывались различными красками, переливаясь от ярко-зеленого до насыщенных фиолетовых, красных оттенков, будто радуга из облаков, - рассказывают туристы, приехавшие покататься в Лаго-Наки на лыжах. - Все, кто наблюдал это небесное шоу, по-настоящему удивились. Ни разу такого не видели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695634" frameborder="0"></iframe> Необычное явление в Лаго-Наки Видео: instagram.com/lago.naki/.

Многие предположили, что это полярное сияние, которое в наших широтах хоть и бывает, но крайне редко. Однако оказалось, что это необычное оптическое явление называется иризация.

- Такое можно увидеть, когда солнце занимает определенное положение на небе и при этом спрятано за достаточно плотными облаками. При этом важно, чтобы горизонт был чистым, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695642" frameborder="0"></iframe> Радужные облака в Лаго-Наки Видео: instagram.com/lago.naki/.

Наблюдается иризация, когда вода в облаке имеет минусовую температуру, но еще не заморожена из-за эффекта нуклеации (разнообразия фазовых переходов внутри облака - Авт.).

Чаще всего радужные облака появляются именно в горах.

ВАЖНО!

Наблюдать за радужными облаками лучше всего в солнцезащитных очках, чтобы не испортить зрение. Если же солнце скрыто за другим облаком или горой, то можно увидеть иризацию и незащищенным глазом.