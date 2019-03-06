2019-03-06T13:17:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре на мусорке нашли медицинские пробирки с кровью

Опасные биологические отходы выбросили в одном из дворов Карасунского округа
Евгения ОСТРАЯ
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Пробирки нашли жители одного из дворов улицы Приозерной. Фото: Сергей В.Пробирки нашли жители одного из дворов улицы Приозерной. Фото: Сергей В.
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На неожиданную находку наткнулся житель Карасунского округа Краснодара Сергей.

- Шел мусор выбросить, я живу в доме по улице Приозерной, 2/2, - рассказывает он "КП" - Кубань". - А тут такое... Пробирки с красными крышечками, такие обычно применяют в лабораториях больниц, когда кровь из вены берут.

Врач-реаниматолог Николай Чернышук говорит, что кровь относится к медицинским отходам класса "Б" и обязательно перед утилизацией должна проходить процедуру обеззараживания.

- То, что увидел Сергей, очевидно, кровь, - прокомментировал "Комсомолке" врач. - Медицинские пробирки для анализов разного вида, действительно, различаются по цвету крышечек. В эти, похоже, бралась кровь на биохимию и коагулограмму. И их содержимое может быть зараженным опасными болезнями. На пробирках числа, потому что имена пациентов являются предметом медицинской тайны и персональными данными пациентов, у которых брали кровь. Но именно этот факт снова указывает на то, что кровь в пробирках человеческая.

О том, что пробирки, скорее всего, не из частной медицинской лаборатории рассказала врач-лаборант Оксана Сергеева.

- В частных их помечают штрих-кодами, а в госучреждениях до сих пор сохранилась система "цифрования", - пояснила "КП" - Кубань" медик. - Кровь, похоже, венозная и, судя как раз по количеству цифр, она бралась для разного рода исследований. Я предполагаю, что где-то рядом нужно искать центр переливания крови.

По словам доктора, такую кровь обычно утилизируют фельдшеры-лаборанты под руководством дежурного врача. Крышки с содержимым вскрывают в специальных желтых пакетах со знаком "биологическая опасность" и сжигают в печах. На фотографии, которую в собственной мусорке сделал краснодарец, медик увидела еще и маленькие пробирки с прозрачной жидкостью.

- Это пробирки Эппендорфа. Туда сливается отстоявшаяся сыворотка крови. Такие используются в ВИЧ- или ИФА-лаборатории и при станциях переливания крови.

Оксана Сергеева добавила, что специалисты прекрасно знают, несоблюдение правил утилизации такого рода опасных отходов обязательно грозит увольнением и огромным штрафом медицинскому учреждению.

- Я могу предположить, что кровь могла выбросить санитарка, - говорит врач. - К примеру, по незнанию.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В минздраве Краснодарского края уже разбираются с возможными источниками утечки опасного биологического мусора.

- Присылайте все, что у вас есть, будем выяснять, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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