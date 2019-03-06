2019-03-06T15:40:44+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело за смерть в полицейском «воронке»

Анапчанин Иван Галиев умер после задержания от удара по шее
Евгения ОСТРАЯ
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У Ивана Галиева остался сынУ Ивана Галиева остался сынФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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С момента трагической гибели 28-летнего Ивана Галиева прошел почти год. 18 марта он с шумной компанией друзей отмечал чей-то день рождения. Кто-то из весельчаков перебрал с выпивкой и решил сесть за руль. Буквально через несколько минут его остановили полицейские, но подчиняться требованиям закона он был не намерен, а вызвал на подмогу Галиева.

- В городе, где все друг друга знают, Иван прилетел на помощь товарищу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Роман Веретенников, представитель краснодарского отделения Комитета против пыток. - Знаете, как бывает, начал убеждать гаишников отпустить парня. Но когда попробовал быть более убедительным (мягко говоря!), те вызвали наряд.

Буйного Ивана пришлось «паковать» сразу нескольким прибывшим сотрудникам полиции. Они скрутили его, тому есть свидетели. Но кто именно и когда нанес парню, как оказалось, смертельный удар по шее, никто не видел.

Когда Галиева привезли в отдел полиции Анапы, он уже не подавал признаков жизни. Есть данные о том, что его пытались реанимировать. Но безуспешно. Живым из полицейского «уазика» он уже не вышел.

- Сестра Ивана Залина Галиева в тот же день обратилась в следственный комитет и 29 мая было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), - продолжает Роман.

Однако вскоре оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Дело в том, что в материалах дела есть несколько судебно-медицинских экспертиз и как минимум две из них разнятся между собой.

- Эксперты и в Анапе, и в Краснодаре сделали заключение, что смерть Ивана Галиева наступила от тупой травмы шеи, - говорит юрист.

В официальном документе значится, что его смерть «наступила от закрытой тупой травмы шеи с очаговыми кровоизлияниями в область левого шейного сосудисто-нервного пучка (синокаротидного узла), сопровождалась первичным травматическим шоком и вызвала рефлекторную остановку сердца, что и явилось непосредственной причиной смерти… Закрытая тупая травма шеи могла образоваться от ударного травмирующего воздействия тупым твердым предметом непосредственно в область шеи слева, создала непосредственную угрозу для жизни и по данному признаку квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. Давность ее образования незадолго до наступления смерти, в пределах от нескольких минут до десятков минут. Данная травма шеи имеет прямую причинную связь с наступлением смерти».

Тем не менее следователи запросили еще одну экспертизу в Ростове. Именно она дала противоположный результат: Иван умер от внезапной остановки сердца. И это, якобы, никак не связано с конфликтной ситуацией с полицейскими.

- Видимо, потому, что доказать, кто именно ударил Ивана, - говорит Роман Веретенников, - следователи не сочли возможным продолжать это дело тогда. Тем более, если сами правоохранители убеждают, что не трогали задержанного. А когда он ехал в машине, продолжал бузить и был активен.

Сестра погибшего Ивана решила продолжать поиски виновных в смерти молодого человека. Вместе с юристом они сходили к руководителю кубанского следкома Вадиму Бугаенко. И делу дан был новый ход.

Теперь следователи ждут очередного экспертного заключения по поводу причин гибели парня. На этот раз экспертиза будет производиться в центральном Московском институте судебной медицины и криминалистики.

У Ивана Галиева остался маленький сын.

ИСТОЧНИК KP.RU

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