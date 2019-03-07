2019-03-07T11:07:51+03:00
Общество

«Всэм привет, 6:01, я у конэчки, выезжаю»: в Новороссийске водители маршруток отчитываются в Инстаграме

Компания-перевозчик проверяет, как их шоферы соблюдают график движения [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Шоферы каждый день снимают видеоотчетыШоферы каждый день снимают видеоотчетыФото: Евгений ЛЕВЧЕНКО
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Жители города-героя давно жаловались в администрацию, что общественный транспорт практически перестает ходить рано утром и поздно вечером. Написали об этом властям, а те выставили требования перевозчикам, чтобы автобусы и маршрутки начали работать в 5:30 утра, а заканчивали в 23:00. Но выполнить эти указания удалось не сразу. Поэтому подрядчик обязал своих водителей делать фото- и видеоотчеты с фиксацией времени, когда начали и закончили работать на маршруте.

- С 27 февраля администрация контролирует графики движения муниципальных маршрутов города, - сообщили в ассоциации «Союз перевозчиков Причерноморья», которая выиграла тендер по перевозкам пассажиров. – Их представители приходят в депо и на конечные остановки, чтобы проверить, как в 5:30 утра начинается движение, а в 23:00 заканчивается. Фото- и видеоотчеты - это наша инициатива. Все материалы мы выкладываем у себя в Инстаграм. Сделать такой отчет водителей не затрудняет, это дело 1-2 минут. Для этого шофер фотографирует свой автобус возле остановки и фиксирует время.

Большинство водителей выкладывают короткие видео, где говорят остановку и показывают время на часах или телефоне. Но Николай Мкрдумян, который работает на маршруте №7, пошел дальше. Он стал делать отчеты с пожеланиями доброго утра и хорошего дня.

- 6:01, я у семерки конечки, выезжаю, - говорит в отчете Николай. – Никого нету, всэм привет, всем добри утро.

Жители Новороссийска тут же отреагировали на это в соцсетях. Водителя стали называть красавчиком и звездой ютуба.

Затем стали желать доброго утра пассажирам и другие маршрутчики. Причем звучало это, как будто сейчас от остановки полетит самолет со стюартами, а не муниципальный автобус.

- 5 марта, 5:30 утра, коллектив 21-го маршрута готов приступить к перевозкам, - говорит водитель автобуса. – Желаем всем доброго утра и удачного дня.

В Новороссийске водители отчитываются в Инстаграм.Источник: их архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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