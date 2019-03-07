Американцев, которых задержали в Новороссийске, депортируют

Волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней задержали 1 марта во время разговорного английского клуба, который проходил в офисе организации. 5 марта об этом сообщили американские СМИ. 6 марта прошел суд, он признал иностранцев виновными в нарушении визового режима.

- Мы собираем разговорный клуб каждую пятницу на 2 часа, - сообщил Кол Бродовски. – К нам обращаются местные жители, чтобы подтянуть свой английский. Для этого мы играем в «Крокодила» или в «Свою игру», когда нужно отгадать слово, о котором идет речь. Иногда можем сыграть и в «Мафию». Вечером к нам в офис зашли полицейские и попросили проехать с ними для проверки документов. Собрание пришлось прервать. К нам хорошо обращались. На следующий день прошел суд, там нас обвинили в нарушении визового режима. Сейчас меня и моего друга Дэвида Гаагу готовят к депортации, мы заплатили штраф.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска признал граждан США виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

По этой статье грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей и возможная депортация на родину.

По факту задержания граждан США в краевом МВД от комментариев отказались.

СПРАВКА «КП»

Что за организация Церковь Иисуса Христа Святых последних дней?

Организация не запрещена в России, официально зарегистрирована по всему миру и у нас в стране. Таких миссионеров называют мормонами.

Основал церковь Джозеф Смит 6 апреля 1830 года. Главное управление церкви находится в городе Солт-Лейк-Сити в штате Юта, США. Её приходы и храмы разбросаны по всему миру. По данным на 31 декабря 2012 года миссионерскую деятельность осуществляли более 58 тысяч человек.

Кол Бродовски и Дэвид Гаага находились в России примерно полтора года. За это время объездили несколько городов, а до недавнего времени обосновались в Новороссийске: проводили службы для прихожан церкви и устраивали с жителями города вечера английского языка, чтобы прокачать разговорные навыки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Американцы приехали в Новороссийск, чтобы помочь местным сдать ЕГЭ

Сэму МакМюррею 19 лет, он прилетел на Кубань из Солт-Лейк-Сити. Парень мечтает стать адвокатом, как его отец. Кол Брадовски немного постарше, ему 20. Он приехал с западного побережья США, где жил в Гарден-Грове - небольшом городишке рядом с Диснейлендом. Кол - студент одного из мединститутов, в будущем станет нейрохирургом, а пока взял академ, чтобы отправиться в Россию. Этих парней объединило одно - волонтерство (читайте далее).