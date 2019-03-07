Это фиаско, братан: В Краснодаре воры-дилетанты пытались взломать ТЦ, но не смогли

Почти «киношное» ограбление произошло в Краснодаре. Главные герои - двое молодых людей, которые решили обокрасть магазины в одном из торговых центров на улице Островского. Об их неудачной вылазке поздней ночью никто бы и не узнал, если бы злоумышленники заранее проверили, есть ли камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как двое парней, абсолютно не скрывая своих лиц, подошли ко входу ТЦ. Озираясь, они начали готовиться к взлому. Чтобы не оставить отпечатки своих пальцев на месте преступления, молодые люди просто спрятали руки (!) в рукава своих курток. На перчатки, видимо, не раскошелились!

Затем эти двое подошли к двери и, что есть силы, дернули ручку. Таким образом, они рассчитывали, что смогут попасть в помещение. Но нет - замок оказался прочным. Тогда они дернули еще несколько раз, но и эти попытки оказались безуспешными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695860" frameborder="0"></iframe> Краснодарские воры-дилетанты не смогли взломать вход в торговый центр Видео: instagram.com/tipichkrd.

Тогда парень в черной шапке решил забраться на крышу здания. Наверное, хотел найти люк или потайной вход. Но и тут его ждала неудача.

Несостоявшиеся воришки очень долго ругались, но в итоге ушли ни с чем.

Позже видео с камер наблюдения загрузили в соцсети. Эта история у многих вызвала лишь иронию.

- Это фиаско, братан! - восклицали жители города.

Кстати, правоохранители уже заинтересовалась появившимся видео.

- В полицию города Краснодара сообщений о данном факте не поступало, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - На основании опубликованной в Сети информации назначена проверка указанных сведений.