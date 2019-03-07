Это фиаско, братан: В Краснодаре воры-дилетанты пытались взломать ТЦ, но не смогли
Почти «киношное» ограбление произошло в Краснодаре. Главные герои - двое молодых людей, которые решили обокрасть магазины в одном из торговых центров на улице Островского. Об их неудачной вылазке поздней ночью никто бы и не узнал, если бы злоумышленники заранее проверили, есть ли камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как двое парней, абсолютно не скрывая своих лиц, подошли ко входу ТЦ. Озираясь, они начали готовиться к взлому. Чтобы не оставить отпечатки своих пальцев на месте преступления, молодые люди просто спрятали руки (!) в рукава своих курток. На перчатки, видимо, не раскошелились!
Затем эти двое подошли к двери и, что есть силы, дернули ручку. Таким образом, они рассчитывали, что смогут попасть в помещение. Но нет - замок оказался прочным. Тогда они дернули еще несколько раз, но и эти попытки оказались безуспешными.
Краснодарские воры-дилетанты не смогли взломать вход в торговый центр Видео: instagram.com/tipichkrd.
Тогда парень в черной шапке решил забраться на крышу здания. Наверное, хотел найти люк или потайной вход. Но и тут его ждала неудача.
Несостоявшиеся воришки очень долго ругались, но в итоге ушли ни с чем.
Позже видео с камер наблюдения загрузили в соцсети. Эта история у многих вызвала лишь иронию.
- Это фиаско, братан! - восклицали жители города.
Кстати, правоохранители уже заинтересовалась появившимся видео.
- В полицию города Краснодара сообщений о данном факте не поступало, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - На основании опубликованной в Сети информации назначена проверка указанных сведений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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