Нападающий футбольной сборной сделал татуировку с Россией без Крыма

33-летний нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Ари сделал татуировку с контурами всех стран, где проходила его футбольная карьера. На его спине разместились Бразилия, Швеция, Голландия и Россия. Футболист похвастался татуировкой в своем инстаграме.

damirtattoo Процесс нанесения татуировки

Чтобы сделать эту работу в Краснодар специально прилетел мастер из Сербии по имени Дамир. И татуировка оказалась полна неточностей, на которые обратили внимание подписчики.

Сохранить контуры стран в едином масштабе, конечно, было невозможно – спина у Ари не настолько большая, главный вопрос - почему художник не включил Крым в состав России? Бразилец, который готовится к матчу «Краснодара» с «Валенсией» пока не ответил подписчикам. Заметим, что на карте России со спины Ари также не нашлось места Курильским островам и Калининградской области.

ari_gol1000 Ари забыл нанести Крым на карту России

СПРАВКА «КП»

Бразильский футболист Ари, он же Арикленес да Силва Феррейра уже давно называет Россию своим домом. Еще в 2010-м году он перешел из скромного голландского клуба в московский «Спартак». А в 2013-м Ари перешел в «Краснодар», за который играет до сих пор.

С Россией его связывает не только работа. В 2014-м году он женился на русской девушке Наталье Грызловой из Самары, здесь у него родилась дочка Ариани.

В июле 2018 года Ари получил паспорт гражданина Российской Федерации, а в ноябре был впервые вызван в состав национальной сборной на матчи против Германии и Швеции.

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