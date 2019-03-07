2019-03-07T13:53:37+03:00
Спорт

Нападающий футбольной сборной сделал татуировку с Россией без Крыма

Натурализованный бразилец Ари набил на спине все страны, в которых играл
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Ари в сборной России Фото: РФСАри в сборной России Фото: РФС
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33-летний нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Ари сделал татуировку с контурами всех стран, где проходила его футбольная карьера. На его спине разместились Бразилия, Швеция, Голландия и Россия. Футболист похвастался татуировкой в своем инстаграме.

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Процесс нанесения татуировки
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Чтобы сделать эту работу в Краснодар специально прилетел мастер из Сербии по имени Дамир. И татуировка оказалась полна неточностей, на которые обратили внимание подписчики.

Сохранить контуры стран в едином масштабе, конечно, было невозможно – спина у Ари не настолько большая, главный вопрос - почему художник не включил Крым в состав России? Бразилец, который готовится к матчу «Краснодара» с «Валенсией» пока не ответил подписчикам. Заметим, что на карте России со спины Ари также не нашлось места Курильским островам и Калининградской области.

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Ари забыл нанести Крым на карту России
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СПРАВКА «КП»

Бразильский футболист Ари, он же Арикленес да Силва Феррейра уже давно называет Россию своим домом. Еще в 2010-м году он перешел из скромного голландского клуба в московский «Спартак». А в 2013-м Ари перешел в «Краснодар», за который играет до сих пор.

С Россией его связывает не только работа. В 2014-м году он женился на русской девушке Наталье Грызловой из Самары, здесь у него родилась дочка Ариани.

В июле 2018 года Ари получил паспорт гражданина Российской Федерации, а в ноябре был впервые вызван в состав национальной сборной на матчи против Германии и Швеции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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