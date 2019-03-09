На Кубани обнаружили золотую монету, которой почти 2000 лет

Монету нашли в Крымском районе возле Северо-Кавказской железной дороги еще в 2018 году. Тогда в поселении Экономическом работали ученые из Саратова. Это были специалисты «Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия».

- В мире известно всего три экземпляра такой монеты с учетом той, которую обнаружили археологи, - сообщили в музее Е.Д. Фелицына. - Золотой статер (монета) находился в регулярном обращении в Боспорском царстве. Артефакт выпустили при царе Аспурге, его имя изображено на монете, но не полностью. В этот период Боспорское царство зависило от Римской империи. Поэтому на монетах писали «друг кесаря и друг римлян». На лицевой стороне находки изображена голова римского императора Тиберия, на оборотной – голова Агриппы, государственного деятеля, сподвижника, талантливого полководца и зятя первого римского императора Октавиана Августа.

ФОТО: Музей Е.Д. Фелицына

Экспонат датируется 27-28 годами нашей эры. Вместе с ним в фонды музея Фелицына передали еще 85 найденных артефактов — предметов вооружения и быта, датируемых II веком до н. э. — II веком н. э.

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