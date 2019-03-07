Погода на Кубани 8 марта 2019: будет хмуро, но тепло

Хорошие новости от синоптиков - в эти праздничные выходные весна будет не только на календаре. Матушка-природа решила побаловать жителей Краснодарского края хорошей погодой.

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в столице Кубани в Международный женский день осадков не будет. Температура ночью - около 2 градусов выше нуля, зато днем воздух прогреется до 13-15 градусов. Ветер слабый - два метра в секунду. В субботу, 9 марта, в Краснодаре будет облачно. Днем потеплеет до 16 градусов тепла.

А вот на территории края чуть прохладнее.

- 8 марта на Кубани без осадков, местами туман. В восточной части возможен слабый гололед и изморозь. На Черноморском побережье дождей также не ожидается, - говорят в Краснодарском краевом гидрометцентре. - В пятницу днем будет 11-13 градусов. А вот на следующий день, 9 марта, местами потеплеет до 17 градусов. Ночные температуры будут держаться на отметке +1 градус.

«Плюсовая» температура ожидается и 10 марта: солнца не будет, а вот небольшой дождь синоптики все же обещают. Правда, в отдельных районах края. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем - столбики термометров покажут 13-15 градусов.

- Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, - сообщают синоптики. - На Черноморском побережье утром и днем небольшой дождь.

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