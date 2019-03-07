Валенсия - Краснодар 7 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

«Краснодар» второй раз в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы, как и два года назад соперником на этой стадии стала испанская команда, на этот раз «Валенсия». В прошлом раунде «летучие мыши» без особого труда выбили из еврокубка «Селтик», а «быки» в тяжелейшей борьбе прошли леверкузенский «Байер».

Статистика личных встреч Валенсия - Краснодар 7 марта 2019

«Краснодар» и «Валенсия» ранее никогда не встречались. Черно-зеленые в Лиге Европы УЕФА провели 6 матчей с представителями Испании, в которых одержали 2 победы и 4 раза уступили при общей разнице мячей 5:8. «Валенсия» 12 раз встречалась в еврокубках с клубами из России, одержав 7 побед, 2 матча завершив в ничью и 3 раза уступив при общей разнице мячей 23:8.

Прогноз «КП» на матч Валенсия – Краснодар

Составы команд

В составе «Валенсии» дисквалифицированы и не сыграют с «Краснодаром» защитник Факундо Ронкалья, а также полузащитник Жоффре Кондогбиа. Из-за травмы в матче может не принять участие защитник Эзекиль Гарай. За «Краснодар» не сыграют Иван Игнатьев и Маурисио Перейра, под вопросом участие Станислава Крицюка.

Трансляция матча Валенсия - Краснодар 7 марта 2019

Прямая телетрансляция матча Валенсия – Краснодар начнется 7 марта в 23:00 на телеканалах Матч ТВ и Матч Премьер.