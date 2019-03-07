Глава Адыгеи поздравил женщин республики с наступающим праздником

В Госфилармонии РА состоялось торжественное собрание, посвящённое Международному женскому дню. Поздравить женщин республики с наступающим праздником прибыл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

В приветственной речи руководитель региона выразил женщинам глубокую признательность за мудрость и доброту, умение сочетать заботу о семье с активной профессиональной и общественной деятельностью, способность справляться с любыми трудностями и при этом всегда оставаться обаятельными и чуткими.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

Отдельные слова искренней благодарности Мурат Кумпилов направил женщинам-ветеранам за добросовестный труд на благо родной республики. Глава РА отметил также исключительную роль женщины-матери в воспитании подрастающего поколения, формировании личности.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

«О безграничной любви и преданности матери сказано много добрых и мудрых слов, которые встречаются у всех народов. Адыги, призывая к искреннему отношению и великодушию, говорили: «Сердцем матери скажи, руками матери одари» (НыгукIэ къысаIу, ныIэкIэ къысат). И такое сравнение всегда будет истинным. Поэтому мы и впредь будем опираться, в том числе на ценности материнства и семьи для построения здорового и солидарного общества. И сегодня вопросы защиты материнства и детства, поддержки многодетных женщин - в приоритете государственной политики нашей страны», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в республике принимаются серьезные меры для создания необходимых условий для достойной жизни каждой семьи, для разностороннего воспитания детей. Ежегодно направляются средства на улучшение жилищных условий молодых семей; поддержку многодетных семей и семей со скромными доходами. Кроме того, в республике продолжается строительство современных школ и детских садов, ведется работа по повышению доступности качественной медицинской помощи. Создаются условия и для профессионального роста женщин Адыгеи, реализации их общественных инициатив.

Фото: пресс-служба Республики Адыгея

Поздравить женщин республики также прибыли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, Госсоветник РА Аслан Тхакушинов, члены Кабинета министров РА, депутаты республиканского парламента, руководители территориальных подразделений федеральных структур, главы муниципалитетов, представители трудовых коллективов, общественники.

Завершилось торжество праздничным концертом творческих коллективов и мастеров искусств Республики Адыгея.