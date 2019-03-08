Обзор матча Валенсия - Краснодар 7 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» проиграл «Валенсии» в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1. Дубль в первом тайме оформил Родриго, а во второй половине встречи важнейший гол забил Виктор Классон. Ответная встреча состоится в Краснодаре 14 марта.

ОБЗОР МАТЧА

«Краснодар» второй раз в истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы и снова попал на испанскую команду. Два года назад «быков» остановила «Сельта», на этот раз жребий определил в соперники российской команде «Валенсию».

- «Валенсия» — команда высочайшего уровня. С похожими командами мы в последнее время не встречались. Помимо того, что им присущ испанский стиль, каждый их игрок хорошо владеет мячом. Команда дисциплинирована. Опасна как в быстрых, так и в позиционных атаках. Мы рассчитываем на максимальный результат, - сказал перед матчем Мурад Мусаев.

Его команда в этом году еще не выигрывала – три ничьи и одно поражение, но неудачным этот отрезок никак не назовешь. В предыдущем раунде еврокубка не у дел остался «Байер», а в чемпионате «Краснодар» был близок к победе над «Спартаком».

В Валенсии «быки» остались без Маурисио Перейры, отбывающего дисквалификацию, и Ивана Игнатьева, у которого футбол перестал быть на первом месте, о чем сказал Мусаев.

«Летучие мыши» потеряли Факундо Ронкалья, Жоффре Кондогбиа и Эзекиль Гарая, которые не принимали участия в матче.

В стартовом составе на острие атаки «Краснодара» оказался Классон, в воротах место занял молодой Матвей Сафонов, а у «Валенсии» на скамейке остался Денис Черышев.

Итоговый счет и голы

Валенсия – Краснодар - 2:1 (2:0). Голы: Родриго, 12, 24 – Классон, 63.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Стоцкий (Ари, 55), Каборе, Олссон, Газинский (Голубев, 89), Вандерсон (Сулейманов, 80), Классон.

Валенсия: Нето, Лато, Дьяхаби, Габриэл, Пиччини, Гедеш (Черышев, 70), Парехо, Коклен, Солер, Гамейро (Собрино, 78), Родриго (Мина, 63).

Судья: Орель Гринфельд (Израиль)

Предупреждения: Парехо, 55, Коклен, 81 - Каборе, 20, Классон, 45, Мартынович, 72, Олссон, 81.

7 марта. Валенсия. Стадион «Месталья». 34 500 зрителей (вмещает 55 000).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Краснодар», который отлично разобрал «Байер», не выглядел заведомым аутсайдером в этой паре. Да, испанцы сильны, «Валенсия» занимает седьмое место в Примере, но команда Мурада Мусаева демонстрировала хороший футбол и отличную физическую форму до этого матча.

Первый тайм на «Месталье» показал, что «Валенсия» просто на голову сильнее, быстрее, техничнее «Краснодара». Испанцы практически полностью лишили мяча российскую команду и угрожали опасными атаками, тревожа молодого Матвея Сафонова.

Первая позиционная атака в привычном краснодарцам стиле началась только на 10-й минуте, но обернулась она контрвыпадом гостей. Родриго блестяще продвинулся с мячом к центру штрафной и неотразимо обводящим ударом пробил в угол с 20 метров – 1:0.

На этом «Валенсия» и не думала останавливаться, «Краснодар» продолжал играть без мяча, зрел второй гол. И он состоялся. На 24-й минуте Родриго здорово ворвался в штрафную и в касание пробил с прострела Лато – 2:0.

Еще через пять минут Гамейро должен был оформить разгром, но Матвей Сафонов совершил фантастический сейв и вытащил мяч в невероятном прыжке. Этот момент добавил бодрости «Краснодару». Российская команда стала чаще подбираться к воротам Нето. Стоцкий однажды смог проверить голкипера ударом из-за пределов штрафной, а на последней минуте тайма Спайич упустил верный шанс и не попал, ударив головой с угла вратарской, в створ. 2:0 к перерыву.

ВТОРОЙ ТАЙМ

С начала второго тайма «Краснодару» удалось выровнять игру, команда стала больше похожа на ту, что билась с «Байером». «Валенсия» успокоилась и сбавила скорости, а атаку «горожан» усилил Ари, сменивший Стоцкого. Вернувшись к привычной схеме с нападающим «быки» смогли организовать гол! Классон получил классную передачу от Газинского, и швед переиграл один на один Нету – 2:1 и безнадежные ощущения после первого тайма улетучились.

На 70-й на поле вышел Денис Черышев, который сменил Гедеша в составе «Валенсии». Это была первая его игра против российской команды. А еще через 10 минут у «Краснодара» Вандерсона сменил Магомед-Шапи Сулейманов.

Спокойное течение матча сорвала стычка Олссона и Коклена, в которой оба удостоились по желтой карточке, хотя швед за удар локтем легко мог быть удостоен и красной. К слову, «горожане» в ответной встрече из-за перебора желтых по итогам этого матча потеряют Мартыновича и Каборе, что может обернуться серьезными проблемами.

«Валенсия», словно очнувшись от убаюкивающего темпа игры, ударно провела концовку матча, заставив ошибаться Сафонова, но Матвей без паники и серьезных потерь для команды их исправлял.

Итог матча Валенсия – Краснодар – 2:1 и это довольно неплохой исход для «Краснодара». Ответная встреча состоится в Краснодаре 14 марта.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Валенсия - Краснодар.