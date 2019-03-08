2019-03-08T16:27:19+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону 2019, спринт, женщины. Прямая онлайн-трансляция

Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию женского спринта на чемпионате мира по биатлону 2019 в Эстерсунде (Швеция) [обновляется]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт. ФОТО: Сергей Бобылев/ТАССРоссийская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт. ФОТО: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Эстерсунде стартовал чемпионат мира по биатлону. Накануне в смешанной эстафете сборная России стала четвертой, а 8 марта стартуют личные гонки. Первыми на дистанцию выйдут девушки, несмотря на свой праздник. В 18:15 по московскому времени будет дан старт женскому спринту 7,5 км. Всего заявлено 95 спортсменок.

От российской сборной на старт выйдут Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Евгения Павлова.

Первой среди россиянок стартует Ирина Старых. Она уйдет на дистанцию под шестым номером. 25-ый достался Светлане Мироновой, которая дебютирует на мировом первенстве. Екатерина Юрлова-Перхт начнет гонку в экваторе пелотона — 57–ой, а Евгения Павлова — в конце списка. У нее 94 номер.

Действующая чемпионка мира в спринте – чешская спортсменка Габриела Коукалова, которая прервала карьеру.

Прямая телетрансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону состоится на телеканалах Матч! Арена и Eurosport в 18:05.

Чемпионат мира по биатлону 2019, спринт, женщины. Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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