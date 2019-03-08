Анастасия Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт. Победу на дистанции 7,5 км одержала Анастасия Кузьмина из сборной Словакии, которая допустила один промах на лежке.

Серебро у норвежки Ингрид Тандревольд, которая точно отстрелялась, но уступила чемпионке 9,7 секунды. Третье время показала Лаура Дальмайер, также прошедшая дистанцию с нулями.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, заняв восьмое место с одним промахом на стойке. Евгения Павлова была точна на рубеже, но проиграла ходом и стала только 24-й на финише, Светлана Миронова с тремя промахами 31-я, а Ирина Старых с одной ошибкой в стрельбе только 44-я.

Гонка преследования состоится 10 марта и начнется в 15:45.

Результаты. Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины, 7,5 км.

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 22.17,5 (1+0).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – +9,7 (0+0).

3. Лаура Дальмайер (Германия) — +12,6 (0+0).

4. Ханна Эберг (Швеция) - +13,2 (1+0).

5. Мона Брурссон (Швеция) - +21,7 (0+1).

6. Дениз Херрман (Германия) - +23,9 (0+2).

7. Маркета Давидова (Чехия) - +26,5 (0+1).

8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +31,4 (0+1).

9. Тириль Экхофф (Норвегия) – +32,6 (1+1).

10. Доротея Вирер (Италия) - +33,2 (2+0).

24. Евгения Павлова (Россия) — +1,07,6 (0+0).

31. Светлана Миронова (Россия) — +1.26,1 (2+1).

44. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (0+1).