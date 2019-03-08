«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и сравнял счет в четвертьфинальной серии Еврокубка

8 марта в краснодарском «Баскет-Холле» состоялся второй матч четвертьфинальной серии Еврокубка, в которой сошлись «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Первый матч в Казани завершился убедительной победой хозяев (86:66), к ответной встрече «железнодорожники» обещали сделать выводы и взять реванш на своей арене.

Краснодарцы оказались под серьезным давлением, оптимизма не прибавляла болельщикам и статистика – «Локо» не побеждал казанцев почти два года. Но любой серии рано или поздно приходит конец.

В первой половине матча команды показали максимальный уровень защиты, о чем говорит счет 13:13 по итогу стартовой десятиминутки. Во второй четверти «Локо» позволил набрать сопернику всего семь очков и ушел в отрыв к перерыву – 28:20.

Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

В начале третьей четверти «красно-зеленые» продолжили наращивать отрыв, но неспортивный фол Лэйси после потери дал казанцам разжать краснодарские тиски, ликвидировать десятиочковое отставание и даже выйти вперед.

Суперзащитный баскетбол и 39:39 перед началом четвертой четверти сулили нервную концовку. Интригу убил Дмитрий Кулагин, организовавший рывок 7:0. Димитрис Прифтис отреагировал на него тайм-аутом, но даже после минутной паузы его парни ничего не смогли противопоставить поймавшему кураж «Локомотиву».

Понитка и Лейси довели разницу в счете до 15 очков и за четыре минуты до сирены ни у кого не осталось сомнений, что обладателя путевки в полуфинал Еврокубка мы узнаем не раньше 13 марта.

Казанцы забили несколько быстрых трехочковых, организовали мощный прессинг и даже фолили в концовке, но парни из «Локо» были точны с линии.

Итог – 68:59 в пользу краснодарцев. Лучшим игроком в этом матче стал Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков, еще 11 добавил Матеуш Понитка, 10 у Тревора Лэйси.

Кстати, кроме победы в Международный женский день игроки «Локо» подарили болельщицам букеты тюльпанов.

lokobasket Любимым болельщицам в Международный женский день подарили не только красивую победу, но и прекрасные тюльпаны! С праздником, дорогие! #lokobasket #lokofamily #lokonation

- Мне понравилось, как ребята сегодня отработали в обороне. Да, у нас возникали трудности впереди, но не стоит забывать, что УНИКС обладает одной из лучших защит Еврокубка. Но мы все-таки забили эти важные броски в последней четверти и забрали игру. Я жду, что в решающем матче четвертьфинальной серии в Казани команда покажет такую же самоотдачу в защите, а качество игры в нападении мы постараемся улучшить за эти пять дней, - сказал после матча тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Владе Йованович.

Счет в серии до двух побед стал 1:1. Решающий матч пройдет в Казани 13 марта и начнется в 19 часов по московскому времени.