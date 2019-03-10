В Новороссийске на 102-ом году жизни умер ветеран ВОВ Виталий Лесик

В городе-герое легендарного Виталия Лесика знают все. Новость повергла в шок жителей Новороссийска, как будто ушла целая эпоха… Ветеран с 1975 года занимался патриотическим воспитанием молодежи. Для этого он создал в городе Пост номер один – караул из школьников на площади Героев Новороссийска. За это время ветеран обучил строевой подготовке, привил дисциплину и любовь к истории родного города 50 тысячам детей. Лучшие ребята заступали в караул в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного солдата.

- Утром нам позвонил внук Виталия Александровича, который пришел навестить деда, - сообщает Валентина Кушпель, член штаба Поста номер один Новороссийска. – Максим сказал, что ветеран умер. Сейчас его отвезли в морг, чуть позже станет известно, когда и где можно будет попрощаться с Виталием Лесиком.

Ветеран ВОВ был старейшим работником Кубани. Помимо воинских наград у ветерана есть почетные звания «Заслуженный учитель Кубани», «Отличник просвещения».

Его трудовой стаж 88 лет! Прошел войну. За боевые заслуги его перевели в спецдивизион бронепоездов, где Виталий Лесик сопровождал Сталина до Баку, откуда потом генералиссимус отправился на Тегеранскую конференцию. После войны продолжил службу в погранвойсках, а с 1957 года в звании капитан-лейтенанта прибыл на службу в Новороссийск.

Секрет своего долголетия ветеран объяснял ранними подъемами и физкультурой.

- Оставаться в строю мне здорово помогает осознание, что я еще полезен людям. Если же говорить о физподготовке, то я каждый день в шесть утра независимо от времени года самостоятельно хожу на море и плаваю там подолгу без всякого сопровождения. Пищу приемлю любую. Врачи советовали, правда, на диету сесть, но я только рукой махнул. Главное, есть побольше натуральных продуктов и в меру, - таков секрет долголетия капитана второго ранга в отставке Виталия Лесика.

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