Кубанская епархия: «Мормоны проповедуют под видом учителей английского языка»

Волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней задержали 1 марта во время разговорного английского клуба, который проходил в офисе организации. 5 марта об этом сообщили американские СМИ. 6 марта прошел суд, он признал иностранцев виновными в нарушении визового режима.

- Мормоны сначала преподают английский язык, а потом на этих уроках идет речь о религии на иностранном языке, - рассказал руководитель миссионерского отдела Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской православной церкви протоиерей Дмитрий Кравченко. – Мы обеспокоены этим. Носители языка из США привлекают внимание тех, кто хочет выучить английский. Мормонов у нас в крае немного. Мы информируем людей об этой организации, запретить существование религиозной организации мы не можем.

Представитель «Религиозной ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России» Юрий Кожокин сказал, двое граждан США не учили английскому. Они только беседовали с гражданами, которые пришли туда по своему желанию. Общались на темы, не связанные с религией и знакомились друг с другом.

Адвокат граждан США, которых осудили в Новороссийске за нарушение пограничного режима, подал апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд. 2 марта двоих американцев признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. В данный момент граждане США находятся в центре временного пребывания иностранных граждан в городе Гулькевичи, где ожидают депортации.

- Рассмотрение апелляционную жалобу назначено на 14 марта, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат осужденных.

По его словам, его подзащитные приговорены Приморским районным судом Новороссийска к административному штрафу и выдворению за пределы РФ. Адвокат уточнил, что в визе его подзащитных указано, что они находились на территории России с религиозной целью, при этом их обвинили в оказании преподавательских услуг.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска признал граждан США виновными по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

По этой статье грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей и возможная депортация на родину.

По факту задержания граждан США в краевом МВД от комментариев отказались.

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Американцы приехали в Новороссийск, чтобы помочь местным сдать ЕГЭ

Сэму МакМюррею 19 лет, он прилетел на Кубань из Солт-Лейк-Сити. Парень мечтает стать адвокатом, как его отец. Кол Брадовски немного постарше, ему 20. Он приехал с западного побережья США, где жил в Гарден-Грове - небольшом городишке рядом с Диснейлендом. Кол - студент одного из мединститутов, в будущем станет нейрохирургом, а пока взял академ, чтобы отправиться в Россию. Этих парней объединило одно - волонтерство (читайте далее).