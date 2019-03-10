2019-03-10T14:25:48+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Армавире со скорой: столкнулись 3 машины, погиб 1 человек

Пострадали 3 врачей, которые везли женщину в больницу [фото]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В 9:30 утра в Армавире на пересечении улиц Карла Маркса и Тургенева случилось массовое ДТП. В это время скорая везла больную женщину, которая отравилась уксусом. Одна из машин на перекрестке не уступила дорогу медикам, которые ехали с проблесковыми маячками.

ФОТО: Архив "КП"

ФОТО: Архив "КП"

- Скорая проезжала перекресток, в этот же момент в нее врезалась иномарка, которая начала движение на зеленый светофор, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – После столкновения иномарка задела припаркованную «ГАЗель». Пострадали 3 медиков, а пациентка скончалась. Сейчас эксперты выясняют причину смерти женщины: либо причиной этому стало ДТП, либо отравление. Ведется проверка по факту аварии.

ФОТО: Архив "КП"

ФОТО: Архив "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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