Массовое ДТП в Армавире со скорой: столкнулись 3 машины, погиб 1 человек

В 9:30 утра в Армавире на пересечении улиц Карла Маркса и Тургенева случилось массовое ДТП. В это время скорая везла больную женщину, которая отравилась уксусом. Одна из машин на перекрестке не уступила дорогу медикам, которые ехали с проблесковыми маячками.

ФОТО: Архив "КП"

- Скорая проезжала перекресток, в этот же момент в нее врезалась иномарка, которая начала движение на зеленый светофор, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – После столкновения иномарка задела припаркованную «ГАЗель». Пострадали 3 медиков, а пациентка скончалась. Сейчас эксперты выясняют причину смерти женщины: либо причиной этому стало ДТП, либо отравление. Ведется проверка по факту аварии.