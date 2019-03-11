2019-03-11T12:06:53+03:00
Общество

В Новороссийске прокуратура проверяет условия содержания афалин в дельфинарии

Ранее в Сети появилось видео, где два дельфина плавают в тесном грязном бассейне [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Дельфинарий в Новороссийске откроет свои двери для посетителей только летом.Дельфинарий в Новороссийске откроет свои двери для посетителей только летом.
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Жители Новороссийска переживают за обитателей местного дельфинария. В Сети появилось видео, снятое квардрокоптером с высоты над бассейном, где живут артисты. На кадрах видно, как несколько млекопитающих плавают в мутной воде.

- Сезон закончился еще в сентябре. С тех пор дельфинарий закрыт до лета. Во время выступлений посетители видели чистый бассейн, а сейчас он - грязный. Да и тесновато в нем нескольким дельфинам, - пишут неравнодушные новороссийцы.

Афалины в Новороссийском дельфинарии возмутили горожан.

После того, как поднялась шумиха, сотрудники природоохранный прокуратуры вместе с ветинспекцией выехали на место с проверкой.

- Животные находятся в нормальном состоянии, они активны, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» помощник Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Максим Вербицкий. - Отобраны пробы воды в бассейне дельфинария, результаты будут известны в ближайшее время. По итогам проверки будет дана соответствующая оценка.

Известно, что в минувшем сезоне в дельфинарии выступали морской лев Байкал, а также черноморские афалины Альф и Флай.

Стоит сказать, что в 2017 году прокуратура разбиралась в причинах гибели 87 дельфинов в Новороссийске. Туши мертвых млекопитающих находили местные жители около моря на пляжах.

Версий массовой гибели дельфинов у прокуратуры было четыре: загрязнение морской акватории, заражение острой вирусной инфекцией, заражение гельминтами, которых обнаружили при вскрытии тела одного из дельфинов. Последняя версия связана с негативным воздействием на окружающую среду гидролокаторов, которое сосредоточено в Новороссийске.

В январе 2019-го в Новороссийске на пляже снова нашли мертвого дельфиненка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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