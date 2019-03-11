Краснодар – Оренбург 11 марта 2019: Прогноз на матч 19 тура чемпионата России по футболу

В понедельник, 11 марта 2019 года, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своем стадионе примет «Оренбург». «Быки» продолжают биться на два фронта. В четверг им предстоит ответный матч в 1/8 финала против «Валенсии», где есть вполне реальные шансы на благополучный исход, поэтому велик соблазн сэкономить силы в премьер-лиге.

Правда, такая ставка может стоить «Краснодару» обострения борьбы за Лигу Чемпионов: лидирующий «Зенит» уходит в отрыв, а столичное трио ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» наступают на пятки в турнирной таблице.

«Оренбург», который начал весну с поражения от «Анжи» и провалился к границе стыковых матчей, точно не отдаст Краснодару три очка просто так.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

О том, что южанам будет непросто, говорит и статистика. «Краснодар» и «Оренбург» на официальном уровне встречались четырежды, три игры состоялись в рамках чемпионате страны, одна – в Кубке России. В этих играх соперники одержали по одной победе при двух ничьих и общей разнице мячей 7:7.

В матче первого круга в Оренбурге «Краснодар» избежал поражения только благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова на 88-й минуте.

ФОРМА

Удивительно, но «Краснодар», который этой весной выглядит реальным претендентом на выход в четвертьфинал Лиги Европы и даже на чемпионство во внутреннем первенстве, в официальных матчах не выигрывал восемь матчей подряд - с начала декабря прошлого года. С другой стороны «быки» не уступают в премьер-лиге семь игр кряду.

Впрочем, «Оренбург» последний раз побеждал еще в ноябре, когда дома с минимальным счетом переиграл «Уфу».

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Сейчас «Краснодар» после 18 туров чемпионата России, имея в багаже 34 очка, располагается на 2-й строчке табели о рангах, «Оренбург» с 22 турнирными баллами занимает 12-е место.

НЕ СЫГРАЮТ

Из-за удаления в предыдущем туре в составе «Оренбурга» дисквалифицирован защитник Михаил Сиваков. У «Краснодара» также из-за дисквалификации не сыграет Александр Мартынович.

ПРОГНОЗ

Букмекеры считают «черно-зеленых» фаворитами сегодняшнего матча. Коэффициент на победу «Краснодара» - 1,5, на ничью – 3,9, на «Оренбург» - 7. Скорее всего, сегодня прервется безпобедная серия хозяев поля, успех в игре с южноуральцами им должен придать уверенности в себе перед битвой с «Валенсией».

ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ

Игра пройдет 11 марта 2019 года, в понедельник, на поле стадиона ФК «Краснодар» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча Краснодар – Оренбург 11 марта 2019 года покажет телеканал МатчПРЕМЬЕР.