Белые нитки: Дело об убийстве краснодарского бизнесмена пытаются сделать заказным

В Краснодаре до сих пор продолжается судебное разбирательство об убийстве директора ООО «Инсипром» Павла Ларина, которое произошло еще в октябре 2013 года. Назвать это преступление хорошо спланированным заказным убийством язык не повернется даже с большой натяжкой.

Выстрелы прогремели прямо во дворе многоэтажного дома на улице Фадеева около 10 часов утра 22 октября 2013 года. Убийца словно специально делал все, чтобы его заметили. Ранее он попадался на глаза жене и родственникам погибшего, в день трагедии около часа сидел у подъезда жертвы, попав в регистраторы автомобилей. Даже когда Ларин вышел из подъезда, он не стал стрелять в него сразу и не подкрался сзади, не атаковал его, как только Павел сел в автомобиль. Машина успела проехать несколько метров и после этого «киллер» стал палить по авто из пистолета, вряд ли рассчитывая на снайперскую точность. Согласитесь, странное поведение для наемного убийцы.

После пяти выстрелов машина остановилась, Павел Ларин открыл дверь и попытался выйти. По всем законам жанра, киллер должен был закончить свое преступное дело, но вместо этого он просто сбежал с места преступления, оставив в обойме несколько патронов. Спустя почти год после этого убийцу задержали.

Им оказался 33-летний Гаджи Масхудов. Он рассказывал, что должен был поговорить с Лариным, но тот грубо ему ответил и диалог не состоялся, поэтому он решил открыть огонь по машине. Одна из пуль срикошетила и оказалась смертельной.

Один из допрошенных свидетелей утверждал, что наблюдал за происходящим с балкона второго этажа и перед выстрелами встретился глазами с убийцей, то есть стрелок точно знал, что его видит еще один свидетель.

ПОИСК ЗАКАЗЧИКА

Как ни странно, в преступлении, совершенном так открыто и нелогично, следователь предпочел версию заказного убийства. Версия родилась будто по сценарию низкобюджетного сериала о правоохранителях на основе одного только факта - за полгода до смерти Павел ушел от своего партнера по бизнесу Октябрины Девлетовой и открыл свою фирму, которая, по мнению обвинения, стала конкурентом предприятия бывшего компаньона.

Данная ситуация идеально подходила под версию заказного убийства, однако в ходе расследования были установлены факты невиновности, так, например, полиграф показал, что Девлетова не только не заказывала убийство, но и не была осведомлена о подготовке к преступлению.

Правда, это выяснилось лишь через полтора года, а в тот момент следствие решило поместить Октябрину в следственный изолятор и доказывать факт конкуренции между бывшими партнерами.

Однако доказать это оказалось также непросто, потому что ее не было. За основу следователи взяли единственный аукцион, в котором пересеклись интересы бывших компаньонов.

Мотив был написан с закрытыми глазами недрогнувшей рукой, а бывшую компаньонку зачислили сначала в подозреваемые, а затем и в обвиняемые.

- В связи с тем, что мужчина создал конкуренцию и, желая отомстить за прекращение совместной предпринимательской деятельности, обвиняемая обратилась к 35-летнему знакомому, которому сдавала в аренду квартиру, с предложением за денежное вознаграждение совершить убийство экс-компаньона. Согласившись, мужчина, в свою очередь, подыскал 29-летнего соисполнителя преступления, - сообщили в 2014 году в СК при передаче уголовного дела в суд.

Прокуратура, внимательно изучив дело, вернула его на дополнительное расследование. Следствие в течение месяца пять раз меняло обвинение Девлетовой, но с каждым разом ее обвинение становилось все более абсурдным.

В итоге бизнес-леди обвинили в том, что она наняла человека, который должен был ровно на 100 дней и ни днем меньше отправить на больничный Ларина, причинив ему тяжелые травмы, чтобы тот не смог работать на компьютере. И заплатила за это один миллион рублей.

Но простая арифметика подтверждает абсурдность подобных обвинений. Прибыль фирмы Ларина составляла два миллиона рублей в год, то есть за три месяца всего 500 тысяч рублей. Из версии следствия выходит, что за возможность заработать полмиллиона, «заказчица» заплатила миллион.

Абсурдность обвинений достигла своего апогея, когда в исполнении заказного убийства обвинили квартиранта Девлетовой и его знакомого, который с ней был совершенно не знаком. Они якобы рассчитывали на вознаграждение за устранение Ларина, хотя проверка на полиграфе доказала, что она не была осведомлена об их планах.

На что же рассчитывало следствие?

Основой стали путаные показания, в прямом смысле слова, выбитые из предполагаемых исполнителей и откровенно сфабрикованные доказательства, а часть свидетельств даже не была рассмотрена.

Под арестом в СИЗО, а затем и на скамье подсудимых оказались Октябрина Девлетова, ее квартирант Чингиз Амаханов, который работал специалистом по взысканию в микрофинансовой организации, а также его знакомый Гаджи Масхудов.

И все равно уголовное дело во время судебных разбирательств стало рассыпаться, версия следствия о заказном убийстве не находила подтверждения, а показания свидетелей обвинения только подтверждали это. В итоге дело дошло до того, что в декабре 2016 года государственный обвинитель от имени прокуратуры Краснодарского края сообщил суду свое решение о прекращении уголовного преследования Девлетовой и снял с нее все обвинения.

По иронии судьбы, спустя некоторое время после того, как Девлетова была помещена в СИЗО, следователь, который ходатайствовал о ее аресте и расследовал это уголовное дело, сам оказался в СИЗО за незаконные действия и был приговорен к сроку.

А решение по делу так и не было озвучено из-за смерти судьи от онкологического заболевания, но все понимали, что вины Девлетовой нет.

ВСЕ СНАЧАЛА

Судебный процесс начался заново. В деле появился новый государственный обвинитель и судья, который снова проводит допрос всех участников процесса.

Но, как и тогда, так и сейчас, очевидно, что у Октябрины Девлетовой не было причин для совершения преступления. Так же как и не было конкуренции. Оборот предприятий Ларина был как минимум в семь раз ниже компаний Девлетовой - 16 миллионов рублей против 120 ее миллионов.

Более того, сохранение деловых отношений с Лариным могло принести Девлетовой вполне осязаемую выгоду - 2 миллиона рублей за уступку права выполнения аукциона предприятию из Ижевска. Множество свидетелей подтверждают, что у бывших компаньонов не было личного конфликта, а все вопросы решались в юридическом поле.

ОНИ НАПИСАЛИ УБИЙСТВО

Во время судебного следствия выяснилось, что следователь принял от супруги погибшего сфальсифицированные доказательства и не проверил их. Это документы, которые были призваны доказать конкуренцию между предприятиями бывших компаньонов. Однако выяснилось, что часть страниц протоколов аукционов просто отсутствует, а оставшиеся выбраны таким образом, чтобы создать видимость конкуренции, то есть ввести суд в заблуждение. Нехитрая манипуляция позволила найти следствию мотив там, где его нет.

Еще одним доказательством обвинения стало аудиторское заключение деятельности предприятия Ларина, которое составлено аудитором Зоей Бардышевой. Оно также было принято следователем от супруги погибшего и не проверено должным образов. Оказалось, что приобщенное к делу заключение составлено некомпетентно и с нарушением норм закона, сама аудитор отсутствует в федеральном реестре, а ее ИП, которое позволяло вести деятельность, закрыто еще в далеком 2005 году, за восемь лет до возбуждения уголовного дела.

Единственным доказательством вины остаются путаные и непоследовательные показания Чингиза Амаханова. После задержания его доставили в изолятор только спустя 38 часов, продержав все это время в следственном отделе, необорудованном местами для сна, не говоря уже о том, что его никто не кормил все это время. О том, что происходило все это время, свидетельствуют медицинские заключения - мужчину били и пытали, чтобы он оговорил себя и Октябрину Девлетову. О пытках задержанного Амаханова неоднократно сообщали СМИ, а в первоначальном заседании суд исключил доказательства, потому что они были получены незаконно и бесчеловечно.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Чтобы доказать свою невиновность, Октябрина Девлетова прошла проверку на полиграфе, которая показала, что она действительно не знала о подготовке нападения на Павла Ларина. Но практика показывает, что данные, полученные при помощи полиграфа, имеют вес только в случае подтверждения позиции обвинения.

Правоохранительным органам так и не удалось найти орудие убийства, поэтому в деле в качестве доказательств фигурируют фотографии пистолета и денег с телефона Амаханова, происхождение снимков так и не было ничем подтверждено, кроме того, появление их в телефоне датируется 2014 годом, то есть через год после убийства. Возможно, они просто были скачаны из сети.

Еще один шатающийся столп обвинения базируется на данных детализации телефонных соединений Девлетовой и Амаханова в день, когда якобы состоялась передача денег за нападение на Ларина. Следствие полагает, что это произошло в одном из бизнес-центров Краснодара.

Но характер звонков опровергает их встречу 14 сентября 2013 года, более того - подтверждает, что Чингиз во время передачи ему денег находился совсем в другом месте, нежели указано в обвинении.

А дальнейший характер телефонных соединений говорит в пользу версии защиты о том, что Октябрина Девлетова пыталась разыскать Амаханова, чтобы потребовать вернуть долг в 300 тысяч рублей за невыполненную работу по сбору компромата о деятельности фирмы Ларина. Ранее он сам предложил свои услуги Девлетовой, сославшись на то, что имеет большой опыт работы специалистом по взысканию и имеет доступ к базам данных. Полученная информация о возможных нарушениях законодательства и неисполнении обязательств помогла бы помешать участию Ларина в аукционе. Но сделать обещанное Амаханов не смог и несколько месяцев уклонялся от возврата 300 тысяч, которые, как выяснилось, просто потратил.

Многочисленные нестыковки и откровенные фальсификации доказательств, безусловно, не ушли от взгляда прокуратуры Краснодарского края, которая и решила снять все обвинения с Девлетовой.

И, несмотря на то, что решение прокуратуры не отменено, новых доказательств не приобщено, а старые не убедительны - Октябрину начали судить заново, не обращая внимания на явные пробелы, из-за которых это дело разваливалось несколько раз.

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Совпадение ли? Но девушка,названная в честь Октябрьской революции, уже не первый год отстаивает свою честь и право на свободу. Как жаль, что эти строки не попались Октябрине Девлетовой в не таком уж далеком 2006 году, возможно, все в ее жизни сложилось бы иначе. Но судьба часто посылает людям испытания, которые делают их либо сильными, либо заставляют опустить руки (читайте далее)