В Краснодаре проведут романтические прогулки по центру города

В Краснодаре есть не просто места, где гуляют местные и куда приводят гостей. Есть свои уголки, у которых богатая история, причем не обычная, а - романтическая. В краснодарском художественном музее о них хорошо знают и готовы рассказывать и показывать их горожанам и приезжим.

Романтические прогулки по городу снова проводят. Экскурсии начались еще в прошлом году и продолжатся и дальше. Они стали настолько популярными, что в галерее решили проводить их минимум два раза в месяц.

- Наш город больше известен как казачий центр и столица огромного сельскохозяйственного региона. Но давайте попытаемся взглянуть на него с совершенного другого ракурса, - говорят в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А.Коваленко. – На романтической экскурсии мы попробуем воссоздать обстановку старого Екатеринодара, мироощущение его горожан после того, как сам город становится светским и стремится к европейским романтическим идеалам.

Сама прогулка рассчитана на два часа. В это время экскурсовод познакомит туристов с архитектурными и скульптурными памятниками исторического центра Краснодара, связанными с историями любви и романтическими легендами. А еще посетят уникальные объекты, известные места свиданий и свадебных прогулок в Краснодаре.

Начнется экскурсия от художественного музея имени Ф.А. Коваленко, пройдет по Площади искусств, через Екатерининский сквер, улицу Пушкина и завершится в Городском саду. Романтические прогулки запланированы на 17 и 24 марта в 13:00. Только чтобы попасть на них, нужно заранее записаться по телефонам: (861)268-09-00, 8 (918) 392-04-68. Цена экскурсии – 300 рублей с человека.