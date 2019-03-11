В Новороссийске церемония прощания с Виталием Лесиком пройдет 13 марта

В городе-герое легендарного ветерана знали все. Виталия Лесика не стало на 102 году жизни. Эта печальная новость для всего Новороссийска, как будто ушла целая эпоха… Виталий Лесик до последнего работал руководителем Поста №1, который сам же и создал много лет назад. Всего общий трудовой стаж человека-легенды составил 88 лет! О смерти ветерана сообщил его внук Максим, который утром пришел проведать деда.

Виталий Лесик никогда не жаловался на здоровье. Даже охотно делился секретом своего долголетия.

- Оставаться в строю мне здорово помогает осознание, что я еще полезен людям. А еще я каждый день в шесть утра независимо от времени года самостоятельно хожу на море и плаваю там подолгу без всякого сопровождения, - рассказывал Виталий Андреевич. - Врачи советовали, правда, на диету сесть, но я только рукой махнул. Главное, есть побольше натуральных продуктов и в меру.

Виталий Лесик прошел войну. В спецдивизионе бронепоездов он сопровождал Сталина до Баку, откуда потом генералиссимус отправился на Тегеранскую конференцию. Его наградили орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За отличие в охране государственной границы СССР». Помимо воинских наград, у ветерана есть почетные звания «Заслуженный учитель Кубани», «Отличник просвещения». После войны продолжил службу в погранвойсках, а с 1957 года в звании капитан-лейтенанта прибыл на службу в Новороссийск, где занимался патриотическим воспитанием молодежи. Для этого он создал в городе Пост №1 - караул из школьников на площади Героев Новороссийска. За это время ветеран обучил строевой подготовке, привил дисциплину и любовь к истории родного города 50 тысячам детей. Лучшие ребята заступали в караул в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата.

С легендой Новороссийска простятся 13 марта с 11 до 13 часов в Доме офицеров флота по адресу: улица Энгельса, 49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100-летний ветеран из Новороссийска уже 88 лет ходит на работу и учит юных моряков

Пенсионный фонд России 24 мая сообщил, что в России проживают 16 тысяч граждан, отметивших столетний юбилей. И, представьте себе, пятеро из них продолжают работать! Четверо из Москвы и области, один из Краснодарского края (читайте далее).