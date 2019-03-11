В ЦРБ Курганинска сделали рентген собаке… вместо ребенка?

Недавно в районную больницу Курганинска обратилась мама маленького мальчика, чтобы сделать рентген ребенку. Но врачи отказали, мол, у нас обеденный перерыв, приходите позже. Мама продолжила ждать врачей на улице, возле входа в рентген-кабинет. В этот же момент увидела, как мужчина на руках отнес туда собаку и вышел через несколько минут со снимком. Хотя рентген ребенку все же сделали после перерыва, девушку возмутило, что животным делают не в ветеринарной клинике, а в ЦРБ.

- Ребенку с записью «боли в груди» отказали, - говорит очевидица. – Делали собаке рентген. Вообще отлично, здорово просто.

По неподтвержденной информации, виновных уже уволили, ими оказались… санитарки. А хозяину пса, на самом деле, в рентгене отказали. В ролике видно, что мужчина только выходит из кабинета, а делали ли там что животному – нет на видео. Правда, на видео четко видно, что мужчина с собакой вышел не один, следом торопливо шла женщина. С нечто, похожим на рентгеновский снимок.

Поскольку ни Министерство здравоохранения края, ни районная больница не комментируют этот случай, данный материал просим считать официальным запросом в Министерство здравоохранения Краснодарского края и в ГБУЗ «Курганинская ЦРБ».