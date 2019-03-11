В Новороссийске хотят посадить растения, которые не приживутся

Каждый год растет бюджет на озеленение Новороссийска. Для этого заказывают рассаду и саженцы из Европы и других стран. Но не все импортные растения успешно приживаются в климате города-героя. А использовать для озеленения местную флору власти не могут из-за того, что закрыли питомник, где выращивали те растения, деревья и кустарники, которое хорошо чувствуют себя в кубанском климате. Питомник располагался параллельно Анапскому шоссе, где сейчас стоят многоэтажки. И уже десять лет часть саженцев приезжает в город-герой из Германии и других стран Европы.

- В 2008-2009 годах в городе была организация со своим питомником «Горзеленстрой», но потом она обанкротилась, а на ее месте построили жилые многоэтажки, - рассказывает член экологического совета при губернаторе края Татьяна Трибрат. – Мы были против застройки, но наш протест снова сочли только рекомендациями. Затем власти учредили «Центр по благоустройству и озеленению города» и хотели открыть другой питомник в Цемдолине. С тех пор местных саженцев стало меньше, поэтому часть из них стали завозить из заграницы. Некоторые растения и деревья не приживаются из-за того, что не выдерживают солености почвы и сильных ветров. А местная флора уже зародилась здесь в таких непростых условиях. Поэтому намного дешевле городу выделить средства на местный питомник, чем постоянно заказывать дорогие европейские саженцы.

Местные ученые насчитали больше 10 видов растений и кустарников, которые планируют высадить в Новороссийске с минимальной приживаемостью. Специалисты предложили администрации перенять опыт озеленения дендропарка. Ведь на Суджукской косе высадили за последние 10-15 лет более тысячи деревьев и кустарников, которые прижились под шквалистым ветром и повышенной соленостью почвы.

Много растений, которые выдержат ветер и соляную нагрузку, исключили из списка для озеленения ФОТО: Наша газета

- Много растений, которые выдержат ветер и соляную нагрузку, исключили из списка для озеленения, - говорит преподаватель биологии СОШ № 40 и заслуженный учитель Кубани Дмитрий Вехов. – Например, раньше в городе всю набережную засаживали тамариксом, но по неизвестным причинам его перестали сажать. Хотя с его помощью можно сэкономить много денег на госзакупках.

Судя по всему, просьбы биологов были услышаны. В администрации города сообщили, что питомник будет! Для него уже выделили участок площадью 21 гектаров в станице Натухаевской. Там поставят теплицы для рассады, деревьев и кустарников. Правда, когда проект начнет работать, пока неясно.

- Каждый год увеличиваем траты на озеленение города, - сообщили в администрации Новороссийска. - В 2017 году из бюджета было выделено 46 млн. рублей, в 2018 году – 54 млн. рублей, в 2019 запланировано более 83 млн. рублей. Деньги пойдут на закупку рассады цветов, приобретение деревьев и кустарников. В городе отсутствует система по озеленению территории, нет программы по использованию, восстановлению, развитию и сохранению озелененных территорий. Службы озеленения администрации, слабо взаимодействуют друг с другом. После встречи с экологами 26 февраля 2019 года мы приняли резолюцию с рекомендациями экспертов.

Вполне возможно, что уже через несколько лет суммы, выделяемые на озеленение города, будут меньше, а цветов и кустарников в Новороссийске станет больше - за счет собственных растений.