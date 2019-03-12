Дорога Сочи-Туапсе может обойтись стране в триллион

Разговоры о возможном строительстве новой магистрали между Джубгой и Сочи идут уже не первый год. Существующая двухполосная дорога, которая вьется серпантином по южным причерноморским склонам, просто не выдерживает нагрузок. Средняя скорость движения - в лучшем случае! - составляет 50 километров в час. Кроме того, иногда свои коррективы вносит природа. В октябре после сильнейших ливней подмыло мост через реку Макопсе, двое суток главный курорт страны был фактически отрезан от большой земли.

Вопрос о строительстве прямой четырехполосной дороги вдоль берега Черного моря поднимали и региональные власти. Очевидно, своих денег у Кубани не хватит, но в краевой администрации считают проект жизненно необходимым. Однако в прошлом августе на обсуждении перспектив точку поставил федеральный Минтранс, назвав примерную стоимость этой дороги - 1,6 триллиона рублей за 119 километров!

- Осуществить проект крайне сложно технически. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время, - сообщили тогда в министерстве.

Как оказалось, идею не отложили в долгий ящик. Трасса к Сочи все еще претендует на включение в федеральный план развития магистральной инфраструктуры, правда, в несколько измененном виде.

По новым расчетам специалистов, прямая дорога вдоль Черного моря протянется не от Джубги, а от Туапсе, соответственно, стоить она будет дешевле - всего-то триллион рублей за 80 километров, а сроки реализации подвинули с 2025 года до 2037-го, сообщают Ведомости.

В Росавтодоре предлагают начать строительство уже в этом году с объезда Сочи, сплошь состоящего из мостов и тоннелей. Они должны соединиться с дублером Курортного проспекта, построенным к Олимпиаде. Следующий этап - объезды Туапсе и Лазаревского, а затем остальные участки.

Найдет ли поддержку такой вариант, пока неизвестно. Важнейшее для Краснодарского края решение может быть принято уже до конца этого года.

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енеральным подрядчиком, пишут СМИ, планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а финансироваться проект, возможно, будет из госбюджета.

Но нужна ли нам сейчас такая дорогая игрушка? С одной стороны, разве не красота — промчаться на «соточке» (предполагается, что разрешенная скорость на трассе будет составлять 120 км/час) вдоль отечественного «Лазурного побережья», да еще и в авто с открытым верхом! (читайте далее)

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Три наивных вопроса о строительстве скоростной магистрали «Джубга - Сочи»

Тем не менее, согласно планам, добраться от Джубги до Сочи предлагалось всего за час: длина трассы составила бы примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней - 120 км/ч. Но откуда растут уши у этой новости, так и не ясно (подробности)